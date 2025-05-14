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Португалия
14 мая 2025, 20:22 |
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Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина

«Орлы» готовят для украинца новый контракт

14 мая 2025, 20:22 |
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Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская «Бенфика» приняла решение относительно будущего 23-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина.

По информации португальских СМИ, «Бенфика» работает над тем, чтобы продлить контракт с украинским стражем ворот. Сейчас действующий контракт Трубина с «орлами» активный до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне Трубин провел 46 матчей, пропустил 47 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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