Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
«Орлы» готовят для украинца новый контракт
Лиссабонская «Бенфика» приняла решение относительно будущего 23-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина.
По информации португальских СМИ, «Бенфика» работает над тем, чтобы продлить контракт с украинским стражем ворот. Сейчас действующий контракт Трубина с «орлами» активный до 30 июня 2028 года.
В этом сезоне Трубин провел 46 матчей, пропустил 47 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
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