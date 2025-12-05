Экс-игрок Реала рассказал о суровых уроках от Жозе Моуриньо

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело поделился воспоминаниями о своем опыте работы под руководством Жозе Моуриньо.

«Я помню, как зимой мы играли против «Рекреативо». Я провел очень хороший матч, и он сказал мне: «Марсело, ты лучший, невероятный, топ». Я вернулся домой чрезвычайно счастливым. Следующая наша игра была просто ужасной, и он мне сказал: «Ты отстой, что ты вообще делал?»

Мне нравилось работать с ним, я многому научился. Думаю, он изменил мой подход к игре, сделав меня гораздо агрессивнее.

Он спросил меня: «Ты знаешь, почему не поехал на чемпионат мира [в 2010 году]?» Я ответил: «Потому что тренер так решил». А он возразил: «Нет, потому что ты совершенно не умеешь защищаться, ты просто ужасен», – рассказал бразильский футболист в подкасте с Икером Касильясом.