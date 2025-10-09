Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0
В параллельном матче группы сборне Боснии и Герцеговины и Кипр сыграли вничью 2:2
Сборная Австрии разгромила команду Сан-Марино со счетом 10:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Поединок отборочной группы H состоялся на стадионе Эрнст Хаппель в Вене, австрийской столице.
Покер в этой встрече оформил Марко Арнаутович. Дубль сделал Штефан Пош, еще по одному мячу забили Романо Шмид, Михаэль Грегорич, Конрад Лаймер и Николаус Вурмбранд.
Сборная Австрии 26 лет назад уже громила Сан-Марино в квалификации ЧЕ-2000 – тогда австрийцы отгрузили семь мячей. А победа 10:0 стала для Австрии крупнейшей в истории – предыдущий рекорд был установлен в 1977 году против Мальты (9:0).
В параллельном поединке группы Кипр вырвал ничью у Боснии и Герцеговины на 90+6-й минуте – 2:2.
Турнирное положение группы H: Австрия (15), Босния и Герцеговина (13), Румыния (7), Кипр (7), Сан-Марино (0).
ЧМ-2026. Квалификация
Группа H, 9 октября
Австрия – Сан-Марино – 10:0
Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76
Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2
Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен.) – Катич, 10, Неофитос, 36 (автогол)
Таблица группы H
|Группа H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Австрия
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|12.10.25 21:45 Румыния - Австрия09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия06.09.25 Австрия 1:0 Кипр10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия07.06.25 Австрия 2:1 Румыния
|15
|2
|Босния и Герцеговина
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|15.11.25 21:45 Босния и Герцеговина - Румыния09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр
|13
|3
|Румыния
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|12.10.25 21:45 Румыния - Австрия09.09.25 Кипр 2:2 Румыния10.06.25 Румыния 2:0 Кипр07.06.25 Австрия 2:1 Румыния24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния21.03.25 Румыния 0:1 Босния и Герцеговина
|7
|4
|Кипр
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина09.09.25 Кипр 2:2 Румыния06.09.25 Австрия 1:0 Кипр10.06.25 Румыния 2:0 Кипр24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр
|5
|5
|Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|1 - 28
|12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния
|0
Фотогалерея матча Австрия – Сан-Марино (10:0)
События матча
