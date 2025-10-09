Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0
ЧМ. Квалификация. Европа
Кипр
09.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 октября 2025, 23:40 | Обновлено 10 октября 2025, 00:46
127
0

Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0

В параллельном матче группы сборне Боснии и Герцеговины и Кипр сыграли вничью 2:2

09 октября 2025, 23:40 | Обновлено 10 октября 2025, 00:46
127
0
Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австрии разгромила команду Сан-Марино со счетом 10:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Поединок отборочной группы H состоялся на стадионе Эрнст Хаппель в Вене, австрийской столице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер в этой встрече оформил Марко Арнаутович. Дубль сделал Штефан Пош, еще по одному мячу забили Романо Шмид, Михаэль Грегорич, Конрад Лаймер и Николаус Вурмбранд.

Сборная Австрии 26 лет назад уже громила Сан-Марино в квалификации ЧЕ-2000 – тогда австрийцы отгрузили семь мячей. А победа 10:0 стала для Австрии крупнейшей в истории – предыдущий рекорд был установлен в 1977 году против Мальты (9:0).

В параллельном поединке группы Кипр вырвал ничью у Боснии и Герцеговины на 90+6-й минуте – 2:2.

Турнирное положение группы H: Австрия (15), Босния и Герцеговина (13), Румыния (7), Кипр (7), Сан-Марино (0).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа H, 9 октября

Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен.) – Катич, 10, Неофитос, 36 (автогол)

Таблица группы H

Группа H Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Австрия 5 5 0 0 19 - 2 12.10.25 21:45 Румыния - Австрия09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия06.09.25 Австрия 1:0 Кипр10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия07.06.25 Австрия 2:1 Румыния 15
2 Босния и Герцеговина 6 4 1 1 13 - 5 15.11.25 21:45 Босния и Герцеговина - Румыния09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр 13
3 Румыния 5 2 1 2 10 - 6 12.10.25 21:45 Румыния - Австрия09.09.25 Кипр 2:2 Румыния10.06.25 Румыния 2:0 Кипр07.06.25 Австрия 2:1 Румыния24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния21.03.25 Румыния 0:1 Босния и Герцеговина 7
4 Кипр 6 1 2 3 7 - 9 12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина09.09.25 Кипр 2:2 Румыния06.09.25 Австрия 1:0 Кипр10.06.25 Румыния 2:0 Кипр24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр 5
5 Сан-Марино 6 0 0 6 1 - 28 12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния 0
Полная таблица

Фотогалерея матча Австрия – Сан-Марино (10:0)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Иоаннис Питтас (Кипр).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Лайфис (Кипр).
36’
ГОЛ ! Автогол забил Неофитос Михаил (Кипр).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Катич (Босния и Герцеговина).
По теме:
Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Квалификация ЧМ: Дания показала, откуда на беларусь готовилось нападение
сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Кипра по футболу ЧМ-2026 по футболу Марко Арнаутович Конрад Лаймер Михаэль Грегорич Романо Шмид Штефан Пош автогол пенальти Иоаннис Питтас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09 октября 2025, 07:19 9
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 13
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 10.10.2025, 00:04
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Динамо может потерять основного кандидата на замену Шовковскому
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Футбол | 09.10.2025, 08:12
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
Легенда Динамо нашел форварда, который усилит киевский клуб
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09.10.2025, 20:05
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 29
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 82
Футбол
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
08.10.2025, 08:19 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем