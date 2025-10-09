Крупнейшая победа в истории сборной: Австрия уничтожила Сан-Марино 10:0

Сборная Австрии разгромила команду Сан-Марино со счетом 10:0 в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Поединок отборочной группы H состоялся на стадионе Эрнст Хаппель в Вене, австрийской столице.

Покер в этой встрече оформил Марко Арнаутович. Дубль сделал Штефан Пош, еще по одному мячу забили Романо Шмид, Михаэль Грегорич, Конрад Лаймер и Николаус Вурмбранд.

Сборная Австрии 26 лет назад уже громила Сан-Марино в квалификации ЧЕ-2000 – тогда австрийцы отгрузили семь мячей. А победа 10:0 стала для Австрии крупнейшей в истории – предыдущий рекорд был установлен в 1977 году против Мальты (9:0).

В параллельном поединке группы Кипр вырвал ничью у Боснии и Герцеговины на 90+6-й минуте – 2:2.

Турнирное положение группы H: Австрия (15), Босния и Герцеговина (13), Румыния (7), Кипр (7), Сан-Марино (0).

ЧМ-2026. Квалификация

Группа H, 9 октября

Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

Кипр – Босния и Герцеговина – 2:2

Голы: Лайфис, 45+1, Питтас, 90+6 (пен.) – Катич, 10, Неофитос, 36 (автогол)

Таблица группы H

Группа H Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Австрия 5 5 0 0 19 - 2 12.10.25 21:45 Румыния - Австрия 09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино 09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия 06.09.25 Австрия 1:0 Кипр 10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия 07.06.25 Австрия 2:1 Румыния 15 2 Босния и Герцеговина 6 4 1 1 13 - 5 15.11.25 21:45 Босния и Герцеговина - Румыния 09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина 09.09.25 Босния и Герцеговина 1:2 Австрия 06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина 07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино 24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр 13 3 Румыния 5 2 1 2 10 - 6 12.10.25 21:45 Румыния - Австрия 09.09.25 Кипр 2:2 Румыния 10.06.25 Румыния 2:0 Кипр 07.06.25 Австрия 2:1 Румыния 24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния 21.03.25 Румыния 0:1 Босния и Герцеговина 7 4 Кипр 6 1 2 3 7 - 9 12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр 09.10.25 Кипр 2:2 Босния и Герцеговина 09.09.25 Кипр 2:2 Румыния 06.09.25 Австрия 1:0 Кипр 10.06.25 Румыния 2:0 Кипр 24.03.25 Босния и Герцеговина 2:1 Кипр 5 5 Сан-Марино 6 0 0 6 1 - 28 12.10.25 16:00 Сан-Марино - Кипр 09.10.25 Австрия 10:0 Сан-Марино 06.09.25 Сан-Марино 0:6 Босния и Герцеговина 10.06.25 Сан-Марино 0:4 Австрия 07.06.25 Босния и Герцеговина 1:0 Сан-Марино 24.03.25 Сан-Марино 1:5 Румыния 0 Полная таблица

Фотогалерея матча Австрия – Сан-Марино (10:0)

