В четверг, 9 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Австрии и Сан-Марино. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Австрия

В настоящее время команда Ральфа Рангника находится в очень хорошей форме. Хотя и в мартовских играх Лиги наций за повышение в дивизион А коллектив уступил Сербии с общим счетом 3:1, Австрия все равно является одной из сильнейших европейских сборных.

За 4 поединка квалификации на ЧМ красно-белые одолели Румынию, Сан-Марино, Кипр и Боснию – такие результаты позволяют австрийцам занимать 2-е место турнирной таблицы собственной группы, имея на счету 12 зачетных пунктов и игру в запасе.

Сан-Марино

Одна из самых слабых национальных команд мира даже после удачного сезона в Лиге наций не представляет угрозы практически ни для кого. Об этом свидетельствуют в том числе и результаты сан-маринцев на текущем отборе – коллектив проиграл каждую из 5 игр с общим счетом 18:1. Именно поэтому сборная и занимает последнюю строчку собственной группы и не имеет даже математических шансов на выход из нее.

Личные встречи

Поединок 1-го круга текущего отбора завершился со счетом 0:4 в пользу Австрии.

Интересные факты

Сан-Марино пропустило 18 голов на текущем отборе – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Беспроигрышная домашняя серия Австрии продолжается уже 6 матчей.

Австрия забивала хотя бы 1 гол в 14 из 15 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.63.