Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
09.10.2025 21:45 - : -
Сан-Марино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 октября 2025, 20:30 |
34
0

Австрия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 9 октября в 21:45 по Киеву

08 октября 2025, 20:30 |
34
0
Австрия – Сан-Марино. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Австрии и Сан-Марино. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Австрия

В настоящее время команда Ральфа Рангника находится в очень хорошей форме. Хотя и в мартовских играх Лиги наций за повышение в дивизион А коллектив уступил Сербии с общим счетом 3:1, Австрия все равно является одной из сильнейших европейских сборных.

За 4 поединка квалификации на ЧМ красно-белые одолели Румынию, Сан-Марино, Кипр и Боснию – такие результаты позволяют австрийцам занимать 2-е место турнирной таблицы собственной группы, имея на счету 12 зачетных пунктов и игру в запасе.

Сан-Марино

Одна из самых слабых национальных команд мира даже после удачного сезона в Лиге наций не представляет угрозы практически ни для кого. Об этом свидетельствуют в том числе и результаты сан-маринцев на текущем отборе – коллектив проиграл каждую из 5 игр с общим счетом 18:1. Именно поэтому сборная и занимает последнюю строчку собственной группы и не имеет даже математических шансов на выход из нее.

Личные встречи

Поединок 1-го круга текущего отбора завершился со счетом 0:4 в пользу Австрии.

Интересные факты

  • Сан-Марино пропустило 18 голов на текущем отборе – 3-й самый плохой результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная домашняя серия Австрии продолжается уже 6 матчей.
  • Австрия забивала хотя бы 1 гол в 14 из 15 предыдущих играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Австрия
9 октября 2025 -
21:45
Сан-Марино
Тотал больше 5.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
10 футболистов Шахтера вызваны в сборные 4 стран
Дебютант сборной Украины: «Какой смысл просто быть в списке?»
сборная Австрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надоело быть профессионалом. Игрок Ман Сити хотел завершить карьеру
Футбол | 08 октября 2025, 19:59 0
Надоело быть профессионалом. Игрок Ман Сити хотел завершить карьеру
Надоело быть профессионалом. Игрок Ман Сити хотел завершить карьеру

Стоунзу надоели травмы

Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08 октября 2025, 07:35 39
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо

Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет

ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Футбол | 08.10.2025, 17:47
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08.10.2025, 14:48
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем