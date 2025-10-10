Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Австрия – Сан-Марино – 10:0. Рекордный разгром. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
09.10.2025 21:45 – FT 10 : 0
Сан-Марино
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:39 | Обновлено 10 октября 2025, 02:48
25
0

Австрия – Сан-Марино – 10:0. Рекордный разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Австрия – Сан-Марино – 10:0. Рекордный разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнутович

Вечером 9 октября рестартовала квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялся поединок, в котором было забито 10 мячей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Австрии отгрузила рекордных 10 мячей в ворота Сан-Марино (10:0).

Лидер австрийской сборной Марко Арнутович забил 4 гола.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия), асcист Николаус Вурмбранд.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия), асcист Флориан Гриллитш.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Николаус Вурмбранд (Австрия), асcист Николас Зайвальд.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия), асcист Романо Шмид.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия), асcист Александер Прасс.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Австрия), асcист Кевин Дансо.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Австрия), асcист Марсель Забитцер.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия), асcист Штефан Пош.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия), асcист Марсель Забитцер.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Романо Шмид (Австрия), асcист Давид Алаба.
ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Австрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу Марко Арнаутович Романо Шмид Михаэль Грегорич Штефан Пош Конрад Лаймер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
