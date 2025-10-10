Вечером 9 октября рестартовала квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялся поединок, в котором было забито 10 мячей.

Сборная Австрии отгрузила рекордных 10 мячей в ворота Сан-Марино (10:0).

Лидер австрийской сборной Марко Арнутович забил 4 гола.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

21:45. Австрия – Сан-Марино – 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76

Видео голов и обзор матча