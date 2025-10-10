Австрия – Сан-Марино – 10:0. Рекордный разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 9 октября рестартовала квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день состоялся поединок, в котором было забито 10 мячей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Австрии отгрузила рекордных 10 мячей в ворота Сан-Марино (10:0).
Лидер австрийской сборной Марко Арнутович забил 4 гола.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября
21:45. Австрия – Сан-Марино – 10:0
Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбранд, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выбрал Джордана Пикфорда
Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву