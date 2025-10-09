Ребров подтвердил. Легионер сборной Украины пропустит игру с Исландией

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров подтвердил информацию о травме полузащитника английского «Брентфорда» Егора Ярмолюка:

«К сожалению, Егор Ярмолюк завтра не сможет играть, но он восстанавливается. Послезавтра он уже будет работать с игроками в основной группе. Надеемся, Егор будет готов играть против Азербайджана».

Ближайший матч сборной Украины против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. После этого «сине-желтые» 13 октября сыграют против Азербайджана в Кракове.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.