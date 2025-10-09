Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 октября 2025, 20:42 | Обновлено 09 октября 2025, 20:46
2

Ребров подтвердил. Легионер сборной Украины пропустит игру с Исландией

Егор Ярмолюк не готов помочь команде в следующем матче

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров подтвердил информацию о травме полузащитника английского «Брентфорда» Егора Ярмолюка:

«К сожалению, Егор Ярмолюк завтра не сможет играть, но он восстанавливается. Послезавтра он уже будет работать с игроками в основной группе. Надеемся, Егор будет готов играть против Азербайджана».

Ближайший матч сборной Украины против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. После этого «сине-желтые» 13 октября сыграют против Азербайджана в Кракове.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей.

По теме:
Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Финляндия одержала волевую победу над Литвой в квалификации ЧМ-2026
Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»
травма сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Брентфорд Исландия - Украина травма голеностопа ЧМ-2026 по футболу Егор Ярмолюк Украина - Азербайджан Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
antt
Я так розумію завтра буде другий склад. Плюс Трубін, Забарний і Довбик можливо. Двох знає навіть тренер суперника.
Alex86 1
Если игры и идеи нет с тактикой, то не сильно и повлияет, а ежели еще те будут играть как с франц., то точно торба будет 
