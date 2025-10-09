Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
09 октября 2025, 18:03 | Обновлено 09 октября 2025, 18:14
Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане

Ига Свентек выиграла непростой матч у Белинды Бенчич, Коко Гауфф разгромила Чжан Шуай

Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

9 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоялись матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.

Первая ракетка мира и прошлогодняя победительница соревнований Арина Соболенко переиграла Людмилу Самсонову и далее поборется против Елены Рыбакиной – казахстанка справилась с Линдой Носковой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вторая сеяная Ига Свентек в непростом поединке одолела Белинду Бенчич. В четвертьфинале полька встретится с представительницей Италии Жасмин Паолини, которая прошла Клару Таусон. Датчанка снялась с поединке в третьей партии.

Шестая ракетка мира Джессика Пегула выиграла у Екатерины Александровой. Ее следующей соперницей будет Катерина Синякова – чешка справилась с лаки-лузером Ивой Йович.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Лаура Зигемунд и Коко Гауфф. Немка обыграла Магдалену Френх, а американка разгромила Чжан Шуай.

WTA 1000 Ухань. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [16] – 6:3, 6:2
Линда Носкова – Елена Рыбакина [8] – 3:6, 4:6

Ива Йович [LL] – Катерина Синякова [Q] – 5:7, 3:6
Екатерина Александрова [9] – Джессика Пегула [6] – 5:7, 6:3, 3:6

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Магдалена Френх – 6:4, 7:6 (7:2)
Чжан Шуай [WC] – Коко Гауфф [3] – 3:6, 2:6

Жасмин Паолини [7] – Клара Таусон [10] – 3:6, 6:1, 3:1, RET., Таусон
Белинда Бенчич [13] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 4:6

WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [8]
Катерина Синякова [Q] – Джессика Пегула [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Коко Гауфф [3]
Жасмин Паолини [7] – Ига Свентек [2]

По теме:
Определены все пары 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Л. Киченок / Перес – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
