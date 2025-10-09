Стали известны четвертьфинальные пары супертурнира WTA 1000 в Ухане

9 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоялись матчи третьего раунда и были определены пары 1/8 финала.

Первая ракетка мира и прошлогодняя победительница соревнований Арина Соболенко переиграла Людмилу Самсонову и далее поборется против Елены Рыбакиной – казахстанка справилась с Линдой Носковой.

Вторая сеяная Ига Свентек в непростом поединке одолела Белинду Бенчич. В четвертьфинале полька встретится с представительницей Италии Жасмин Паолини, которая прошла Клару Таусон. Датчанка снялась с поединке в третьей партии.

Шестая ракетка мира Джессика Пегула выиграла у Екатерины Александровой. Ее следующей соперницей будет Катерина Синякова – чешка справилась с лаки-лузером Ивой Йович.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Лаура Зигемунд и Коко Гауфф. Немка обыграла Магдалену Френх, а американка разгромила Чжан Шуай.

WTA 1000 Ухань. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [16] – 6:3, 6:2

Линда Носкова – Елена Рыбакина [8] – 3:6, 4:6

Ива Йович [LL] – Катерина Синякова [Q] – 5:7, 3:6

Екатерина Александрова [9] – Джессика Пегула [6] – 5:7, 6:3, 3:6

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Магдалена Френх – 6:4, 7:6 (7:2)

Чжан Шуай [WC] – Коко Гауфф [3] – 3:6, 2:6

Жасмин Паолини [7] – Клара Таусон [10] – 3:6, 6:1, 3:1, RET., Таусон

Белинда Бенчич [13] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 4:6

WTA 1000 Ухань. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [8]

Катерина Синякова [Q] – Джессика Пегула [6]

Нижняя часть сетки

Лаура Зигемунд – Коко Гауфф [3]

Жасмин Паолини [7] – Ига Свентек [2]