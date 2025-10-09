Шахтер имеет долг перед Барселоной по футболисту, которого покупали не там

Каталонская «Барселона» опубликовала финансовый отчет по состоянию на конец финансового года – 30 июня 2025-го.

В нем отмечается, что «блаугранас» должны другим клубам 159,1 миллионов евро по трансферным операциям, из которых 140,6 млн евро приходятся на краткосрочную задолженность, а 18,5 млн евро – на долгосрочную.

Кроме того, самой «Барселоне» другие клубы должны по трансферным операциям 64,1 миллиона евро. Часть этого долга приходится на украинский «Шахтер».

Отмечается, что «горняки» должны каталонцам 3,1 миллиона евро по бразильскому центрбеку Марлону Сантосу.

Интересно, что Марлон Сантос переходил в «Шахтер» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро. За три года до этого итальянцы за такую же сумму выкупили бразильца у «Барселоны», однако непосредственного перехода из испанского клуба в украинский у футболиста не было.

Марлон Сантос выступал за «Шахтер» в первой половине сезона-2021/22, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул Украину и стан «горняков» по Annexe 7 ФИФА, выступая в Италии, Бразилии и США.

Летом нынешнего года Марлон Сантос вернулся в «Шахтер», но пока провел за команду лишь 23 минуты в рамках 2 матчей. Согласно последних данных, бразильский центрбек не играет у Арды Турана из-за проблем с лишним весом.