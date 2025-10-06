Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

Бразильский центрбек клуба «Шахтер» Марлон Сантос провел в этом сезоне только 24 минуты за донецкий клуб во всех турнирах.

По информации портала ТаТоТаке, причиной того, что Туран не дает пока играть Марлону Сантосу, является то, что игрок вернулся из Америки с лишним весом. Отмечается, что Марлон активно борется с этой проблемой и скоро вернет свою физическую форму.

В июле 2025 года Марлон Сантос на правах свободного агента вернулся в «Шахтер». Бразилец объяснил свое решение играть за украинский клуб.