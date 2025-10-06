Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 22:25 | Обновлено 06 октября 2025, 22:45
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

ФК Шахтер. Марлон Сантос

Бразильский центрбек клуба «Шахтер» Марлон Сантос провел в этом сезоне только 24 минуты за донецкий клуб во всех турнирах.

По информации портала ТаТоТаке, причиной того, что Туран не дает пока играть Марлону Сантосу, является то, что игрок вернулся из Америки с лишним весом. Отмечается, что Марлон активно борется с этой проблемой и скоро вернет свою физическую форму.

В июле 2025 года Марлон Сантос на правах свободного агента вернулся в «Шахтер». Бразилец объяснил свое решение играть за украинский клуб.

Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марлон Сантос ТаТоТаке Арда Туран
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Serhii P.
що значить "не дає грати"?
Правильно сформулювати: "Марлон поки не перебуває у своїй найкращій фізичній формі"
Перший Серед Рівних
Зрадника геть з клубу.
