Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер

24-летний центрфорвард «Трабзонспора» Даниил Сикан в январское трансферное окно с высокой долей вероятности покинет турецкий клуб.

В стане «бордово-синих» Сикан проигрывает конкуренцию и имеет минимум игровой практики, а главный тренер команды Фатих Текке будет не прочь, если украинец и вовсе покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Летом по Сикану в «Трабзонспор» приходили предложения об аренде, однако клуб от них отказался и сейчас готов рассматривать варианты с полноценной продажей футболиста. За форварда турки хотели бы получить около 6 миллионов евро, чтобы компенсировать затраты на покупку Даниила из «Шахтера» в январе 2025-го.

Ныне интерес к Сикану проявляет «Шахтер», где наметились проблемы в атаке после продажи Кевина и травм ряда исполнителей, однако серьезную конкуренцию «горнякам» готов составить «Андерлехт», давно присматривающийся к Даниилу.

С момента перехода в «Трабзонспор» Сикан сыграл 24 официальных матча за эту команду, отличившись 4 голами и 3 ассистами.