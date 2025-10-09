Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 октября 2025, 21:06 |
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер

Бельгийцы могут перехватить Даниила Сикана у «горняков»

24-летний центрфорвард «Трабзонспора» Даниил Сикан в январское трансферное окно с высокой долей вероятности покинет турецкий клуб.

В стане «бордово-синих» Сикан проигрывает конкуренцию и имеет минимум игровой практики, а главный тренер команды Фатих Текке будет не прочь, если украинец и вовсе покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Летом по Сикану в «Трабзонспор» приходили предложения об аренде, однако клуб от них отказался и сейчас готов рассматривать варианты с полноценной продажей футболиста. За форварда турки хотели бы получить около 6 миллионов евро, чтобы компенсировать затраты на покупку Даниила из «Шахтера» в январе 2025-го.

Ныне интерес к Сикану проявляет «Шахтер», где наметились проблемы в атаке после продажи Кевина и травм ряда исполнителей, однако серьезную конкуренцию «горнякам» готов составить «Андерлехт», давно присматривающийся к Даниилу.

С момента перехода в «Трабзонспор» Сикан сыграл 24 официальных матча за эту команду, отличившись 4 голами и 3 ассистами.

Алексей Сливченко Источник: Kuzey Ekspres
Alex86 1
План перехват 
MaximusOne
Для Полісся саме то, або Металіст.
Burevestnik
Яремчук і Маліновський в Бельгії починали добре грати.
Можливо і для Сікана це також хороший варіант.
А назад в Шахтьор - татотаке...
Денис Брегін
Який сікан в шахті,ну ви чьо там,накурені?
