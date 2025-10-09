Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 20:50 | Обновлено 09 октября 2025, 21:31
3073
14

РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию в Рейкьявике

09 октября 2025, 20:50 | Обновлено 09 октября 2025, 21:31
3073
14 Comments
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в Рейкьявике накануне матча против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026:

«Егор Ярмолюк завтра не сможет сыграть, он восстанавливается. Мы разговаривали с врачами. Послезавтра он уже будет в основной группе, надеемся, будет готовиться к следующему матчу. У нас много травмированных. Но мы вызвали достаточно игроков, которые могут их заменить. Я считаю, что футболисты, которые находятся в расположении сборной, должны решать задачу завтра и в следующей игре.

Исландия? Посмотрим, как они будут играть. С новым тренером они больше контролируют мяч, они начинают атаки за счет передач, притом не длинных. Мы должны к этому быть готовы. С нашей стороны очень важно показать более агрессивную игру по сравнению с Азербайджаном. Показать, что мы хотим выиграть этот матч. Я уверен в ребятах, мы разговаривали. Я вижу, что они хотят реабилитироваться в этой и следующей игре. Я надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины.

Правый защитник? У нас есть выбор, и я очень доволен, что на эту позицию есть выбор. На эту игру мы вызвали Караваева. На прошлую игру мы вызвали Михайличенко и Дубинчака. Это прерогатива тренера – кого вызвать. Я очень доволен, что футболисты, играющие за свои команды, показывают уровень. А мы будем выбирать.

Давление на сборную? Я считаю, что давление должно быть всегда, в любой команде, если ты играешь на победу. Где бы я ни работал, в Динамо или еще где-то, давление всегда есть. Но очень важно для игроков, я об этом всегда говорю: не надо бояться проиграть, надо бояться сделать недостаточно для победы. Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на поле. А если у тебя нет к себе замечаний после игры... Это футбол, это случается. Но очень важно, чтобы вышли и на 100 процентов отдали все завтра. А какой будет результат – посмотрим».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Рейкьявике

По теме:
Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Финляндия одержала волевую победу над Литвой в квалификации ЧМ-2026
«В Англии научили». Сабо назвал качество, за которое ПСЖ купил Забарного
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09 октября 2025, 07:08 1
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком

И это Джозеф Паркер

Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Футбол | 09 октября 2025, 07:36 21
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр

Евгений Селезнев рассказал шокирующую новость

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Футбол | 09.10.2025, 20:05
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.10.2025, 21:11
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Мальта – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09.10.2025, 08:13
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
a.fedorenko1953
Ребро почало плач Ярославни...   
Ответить
+4
Vit18
Для більш агресивної гри потрібно більше молодняка в основі
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
⚡⚡Побачив в очах містера Реброва і свого тезки Віталі зарядженість на перемогу! ⚽🇺🇦 😊
Ответить
+1
antt
Інша збірна уже була у вересні. А ця виходить ще більш інша. Результат попередньої ми бачили
Ответить
+1
Oleg Dykyy
Початок пресс. Єгор Ярмолюк.... Чувак, ти серйозно? Це те, про що треба говорити. Хто це взагалі?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Oleg Dykyy
Я знаю , Сергійко, що я побачу через тебе. Я побачу якійсь фільм , замість матчу збірної. Тому що ти довів до того, що я не хочу бачити це свинство на чолі з тобою. Я бачив усі збірні України, але за твоєї каденції вона перетворилося на те, що я вперше не хочу бачити. Безвольність, безхребетність, бездарність. Ти зміг від того гола спартаку, коли Динамо виграло 3-2, впасти на той рівень, який вже, здається, переплюнути не можна. Дивитись твій футбол збірної неможливо, нецікаво ... Ти забрав в мене останнє - вболівання за збірну України... 
Ответить
0
a.fedorenko1953
Ребров? Цього тренера давно треба відпустити до османів.
Ответить
0
fifa2020
Шарлатан вже шукає відмазку...
Ответить
0
NATS
Отмаз на поражение Ребров уже озвучил наперед.
Ответить
-1
Sheva19
Фізрук вже отмазку кидає
Ответить
-1
DK2025
Да та же самая у тебя завтра будет сборная. Еще более кротосборная. Сам виноват. Вместе с друганом Шевой. Были бы другие результаты, если бы так бабло не любили. А действительно любили Родину и украинский футбол. А не себя в этом футболе за деньги.
Ответить
-2
AK.228
Страшно…
Мы не знаем что это такое 
Если бы знали что это такое 
Ответить
-3
Популярные новости
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
07.10.2025, 20:25 1
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 2
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем