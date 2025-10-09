РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в Рейкьявике накануне матча против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026:

«Егор Ярмолюк завтра не сможет сыграть, он восстанавливается. Мы разговаривали с врачами. Послезавтра он уже будет в основной группе, надеемся, будет готовиться к следующему матчу. У нас много травмированных. Но мы вызвали достаточно игроков, которые могут их заменить. Я считаю, что футболисты, которые находятся в расположении сборной, должны решать задачу завтра и в следующей игре.

Исландия? Посмотрим, как они будут играть. С новым тренером они больше контролируют мяч, они начинают атаки за счет передач, притом не длинных. Мы должны к этому быть готовы. С нашей стороны очень важно показать более агрессивную игру по сравнению с Азербайджаном. Показать, что мы хотим выиграть этот матч. Я уверен в ребятах, мы разговаривали. Я вижу, что они хотят реабилитироваться в этой и следующей игре. Я надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины.

Правый защитник? У нас есть выбор, и я очень доволен, что на эту позицию есть выбор. На эту игру мы вызвали Караваева. На прошлую игру мы вызвали Михайличенко и Дубинчака. Это прерогатива тренера – кого вызвать. Я очень доволен, что футболисты, играющие за свои команды, показывают уровень. А мы будем выбирать.

Давление на сборную? Я считаю, что давление должно быть всегда, в любой команде, если ты играешь на победу. Где бы я ни работал, в Динамо или еще где-то, давление всегда есть. Но очень важно для игроков, я об этом всегда говорю: не надо бояться проиграть, надо бояться сделать недостаточно для победы. Надо думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на поле. А если у тебя нет к себе замечаний после игры... Это футбол, это случается. Но очень важно, чтобы вышли и на 100 процентов отдали все завтра. А какой будет результат – посмотрим».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва в Рейкьявике