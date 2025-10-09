Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 21:23 | Обновлено 09 октября 2025, 21:30
3
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Исландцы очень опасны на стандартах»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы на пресс-конференции

УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко на пресс-конференции в Рейкьявике накануне матча против команды Исландии в квалификации чемпионата мира 2026 рассказал:

«Чем исландцы опасны? Мы анализировали их последние матчи. Очень хорошо они играют на стандартах, и в атаке, и в обороне. Больше внимания мы уделили этим моментам.

И вообще, исландцы стали лучше, на мой взгляд, по сравнению с тем матчем, который мы играли во Вроцлаве. Они стали больше играть с мячом. Завтра увидим, как они будут играть.

Давление на сборную? Я просто скажу: когда ты играешь на таком уровне за сборную, за свою родную страну, то всегда есть давление. Не имеет значения, это официальная или товарищеская игра – давление всегда есть. Мы уже приспособились к этому, наверное».

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва и Виталия Миколенко в Рейкьявике

По теме:
«В Англии научили». Сабо назвал качество, за которое ПСЖ купил Забарного
РЕБРОВ: «Много травмированных. Завтра будет совсем другая сборная Украины»
Ребров подтвердил. Легионер сборной Украины пропустит игру с Исландией
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Виталий Миколенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
