Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 23:29 | Обновлено 09 октября 2025, 23:35
755
0

Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича

В ближайшем матче полтавской командой будет руководить Валерий Куценко

09 октября 2025, 23:29 | Обновлено 09 октября 2025, 23:35
755
0
Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
ФК Ворскла. Валерий Куценко

Как стало известно Sport.ua, к поединку 11-го тура Первой лиги с «Левым Берегом» футболистов «Ворсклы» будет готовить 38-летний Валерий Куценко.

Куценко – помощник главного тренера Александра Бабича, с которым в Полтаве решили прекратить сотрудничество.

Ранее Валерий Куценко тренировал «Сумы», «Кремень», «Горняк-Спорт».

Матч между «Левым Берегом» и «Ворсклой» состоится 13 октября.

Полтавская «Ворскла» набрала 12 очков и находится на 7-м месте в Первой лиге.

По теме:
Атака дронов. Кучер рассказал, как Черноморец пережил нападение на Одессу
Благотворительный матч: клуб УПЛ проведет игру с иностранной командой
Черноморец – Виктория – 0:0. Удаление Ракицкого. Видеообзор матча
Ворскла Полтава Александр Бабич Валерий Куценко отставка назначение тренера Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09 октября 2025, 23:11 68
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Исландия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Встреча третьего тура отборочной группы D состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09 октября 2025, 09:54 6
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную

Футболист сборной Мали Усман Саване тренируется в расположении киевского клуба

Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Футбол | 09.10.2025, 23:59
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
«Он – угроза для общества». За границей разнесли звезду сборной Украины
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Бокс | 09.10.2025, 07:08
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
Усику подобрали нового соперника. Об этом бое мечтает Турки Аль-Шейх
08.10.2025, 06:50
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 29
Футбол
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
08.10.2025, 14:48 5
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
Еще одна потеря. Топовый легионер не поможет Украине в игре с Исландией
08.10.2025, 15:44 59
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем