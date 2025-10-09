Украина. Премьер лига09 октября 2025, 23:29 | Обновлено 09 октября 2025, 23:35
Стало известно, кто возглавит Ворсклу после Бабича
В ближайшем матче полтавской командой будет руководить Валерий Куценко
Как стало известно Sport.ua, к поединку 11-го тура Первой лиги с «Левым Берегом» футболистов «Ворсклы» будет готовить 38-летний Валерий Куценко.
Куценко – помощник главного тренера Александра Бабича, с которым в Полтаве решили прекратить сотрудничество.
Ранее Валерий Куценко тренировал «Сумы», «Кремень», «Горняк-Спорт».
Матч между «Левым Берегом» и «Ворсклой» состоится 13 октября.
Полтавская «Ворскла» набрала 12 очков и находится на 7-м месте в Первой лиге.
Читайте также:Бабич отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы
