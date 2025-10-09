Бабич неожиданно отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы
Коуч заявил, что является действующим главным тренером Ворсклы
Украинский специалист Александр Бабич отреагировал на слухи о своем уходе из расположения полтавской Ворсклы. Коуч заявил, что продолжаются переговоры с руководством
- Александр Александрович, вас действительно уволены с должности главного тренера полтавской Ворсклы?
– Ситуация сейчас такова, что мы находимся на стадии переговоров. На этот момент я действующий главный тренер Ворсклы, сейчас нахожусь на стадионе и готовлюсь проводить тренировки. Как станет что-то официально известно, можем с вами более развязно поговорить, – сказал Александр.
После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Балканские разборки, шведская стенка, хорватская прочность и исландский бетон
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»