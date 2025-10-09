Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бабич неожиданно отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы
Украина. Первая лига
09 октября 2025, 13:24 |
637
0

Бабич неожиданно отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы

Коуч заявил, что является действующим главным тренером Ворсклы

09 октября 2025, 13:24 |
637
0
Бабич неожиданно отреагировал на слухи об уходе из Ворсклы
ФК Ворскла. Александр Бабич

Украинский специалист Александр Бабич отреагировал на слухи о своем уходе из расположения полтавской Ворсклы. Коуч заявил, что продолжаются переговоры с руководством

- Александр Александрович, вас действительно уволены с должности главного тренера полтавской Ворсклы?

– Ситуация сейчас такова, что мы находимся на стадии переговоров. На этот момент я действующий главный тренер Ворсклы, сейчас нахожусь на стадионе и готовлюсь проводить тренировки. Как станет что-то официально известно, можем с вами более развязно поговорить, – сказал Александр.

После 10 туров Первой лиги 2025/26 «Ворскла» имеет в своем активе 12 очков и занимает 8 место в турнирной таблице.

По теме:
Долгожданная победа. ЮКСА забила три мяча и обыграла Прикарпатье
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы забили чистый мяч, но судья не засчитал»
Пономарев признался, о чем говорил с Тураном после матча ЛНЗ с Шахтером
Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 08 октября 2025, 14:57 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Балканские разборки, шведская стенка, хорватская прочность и исландский бетон

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.10.2025, 13:38
Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Чехия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
Футбол | 09.10.2025, 05:57
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
ДОВБИК: «На нас смотрит вся страна. Задача сборной – не ниже второго места»
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Футбол | 09.10.2025, 07:27
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
08.10.2025, 21:04 21
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
Мозесу Итауме предложили бой, который соберет 100 тысяч человек на Уебмли
08.10.2025, 19:22 2
Бокс
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем