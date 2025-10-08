ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
У болельщика были претензии к игре команды
В среду, 8 октября, матчем в Полтаве открылась игровая программа десятого тура Первой лиги. «Ворскла» принимала ФК «Чернигов». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 1:0.
После поединка футболистов и тренерский штаб полтавчан ожидал серьезный разговор с болельщиками клуба.
Один из фанатов обвинил игроков в недостаточной самоотдаче, на что капитан и тренер «Ворсклы» эмоционально ему ответили.
Видео содержит нецензурную лексику.
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
