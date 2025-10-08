Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 17:47 |
461
2

ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом

У болельщика были претензии к игре команды

08 октября 2025, 17:47 |
461
2 Comments
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
ФК Ворскла

В среду, 8 октября, матчем в Полтаве открылась игровая программа десятого тура Первой лиги. «Ворскла» принимала ФК «Чернигов». Поединок завершился победой команды гостей со счетом 1:0.

После поединка футболистов и тренерский штаб полтавчан ожидал серьезный разговор с болельщиками клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Один из фанатов обвинил игроков в недостаточной самоотдаче, на что капитан и тренер «Ворсклы» эмоционально ему ответили.

Видео содержит нецензурную лексику.

ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом

По теме:
Неудержимые. Буковина выиграла 8-й матч подряд и стала лидером Первой лиги
Александр БАБИЧ: «У команды сейчас психологическая яма»
Ворскла – Чернигов – 0:1. Второе поражение подряд. Видео гола и обзор матча
Ворскла Полтава Александр Бабич Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу болельщики фанаты зрители видео Чернигов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи
Футбол | 08 октября 2025, 17:52 0
«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи
«Очень креативный». Экс-вингер Спортинга в восторге от звезды сборной Украи

Андре Гонсалвеш высоко оценил уровень Георгия Судакова

Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Футбол | 08 октября 2025, 11:13 9
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины
Маркевич назвал игрока, которого Ребров должен вызвать в сборную Украины

Мирон Маркевич заявил, что Андрей Ярмоленко мог бы помочь национальной команде

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Футбол | 07.10.2025, 22:45
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08.10.2025, 08:19
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Не ну фанат тут правий, Ворскла скотилася до дворового рівня, а ще недавно в ЛЄ грали
Ответить
+1
Pasha007
Ворскла ніяка взагалі!!!
Ответить
0
Популярные новости
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
Футболист после травмы в АПЛ принял решение, ехать ли в сборную Украины
06.10.2025, 21:31 3
Футбол
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
06.10.2025, 19:41 3
Футбол
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
Милевский отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко
06.10.2025, 21:22 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем