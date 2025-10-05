Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Прогнозы на 8-й тур Ла Лиги 2025/26

С 3 по 5 октября в чемпионате Испании состоятся поединки восьмого тура

Прогнозы на 8-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 3 по 5 октября состоятся матчи восьмого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 8-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 8 7 0 1 19 - 9 19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид 21
2 Барселона 7 6 1 0 21 - 5 05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 19
3 Вильярреал 8 5 1 2 14 - 8 18.10.25 19:30 Вильярреал - Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал 16
4 Эльче 7 3 4 0 10 - 6 19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче 13
5 Атлетик Бильбао 8 4 1 3 9 - 9 19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес 13
6 Атлетико Мадрид 7 3 3 1 14 - 9 05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид 12
7 Бетис 7 3 3 1 11 - 7 05.10.25 19:30 Эспаньол - Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 12
8 Эспаньол 7 3 3 1 10 - 9 05.10.25 19:30 Эспаньол - Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна 12
9 Хетафе 8 3 2 3 9 - 11 19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо 11
10 Севилья 7 3 1 3 11 - 10 05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья 10
11 Осасуна 8 3 1 4 7 - 8 18.10.25 22:00 Атлетико Мадрид - Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано 10
12 Леванте 8 2 2 4 13 - 14 19.10.25 19:30 Леванте - Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис 8
13 Алавес 7 2 2 3 6 - 7 20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес 8
14 Валенсия 8 2 2 4 10 - 14 20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия 8
15 Реал Овьедо 8 2 0 6 4 - 14 17.10.25 22:00 Реал Овьедо - Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо 6
16 Жирона 8 1 3 4 5 - 17 18.10.25 17:15 Барселона - Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона 6
17 Райо Вальекано 7 1 2 4 7 - 10 05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 5
18 Сельта 7 0 5 2 6 - 9 05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 5
19 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7 - 11 05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад 5
20 Мальорка 8 1 2 5 7 - 13 18.10.25 15:00 Севилья - Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка 5
Полная таблица

По теме:
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Сельта – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Именитый чилиец реализовал пенальти в ворота Барсы. Ему 36 лет
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
