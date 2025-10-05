Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
05.10.2025 19:30 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 5 октября и начнется в 19:30 по Киеву

Реал Сосьедад – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября на Реале Арена пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Реал Сосьедад встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда начинала это десятилетия с главными успехами в новейшей истории. Она выиграла кубок, была четвертой в Примере, выходила в плей-офф Лиги чемпионов. И все это при Альгуасиле, до этого малоизвестном наставнике, что получил пост только за счет долгой работы в структуре проекта - он тут начинал еще как специалист. Но два последних сезона было заметно утрату позиций, причем явную. Так что еще весной объявили о расставании с Иманолем, а одиннадцатое место в итоговой таблице Ла Лиги красноречиво указывало на причину такого шага.

Сейчас тренером стал, по аналогии с предшественником, Серхио Франсиско, что ранее работал с молодежью и дублерами. Пока что этот маневр мало что дал. Да, с шестой попытки наконец-то выиграли - 1:0 у Мальорки. Но потом было новое поражение, правда, с чемпионом, 1:2 с Барселоной.

Райо Вальекано

Клуб не котируется особенно высоко - он все же в столице вынужден ютиться на некоем заднем дворе у Реала и Атлетико. Но при этом тут нашли рецепт вполне достойного существования, и довольно давно получилось закрепится в Примере. Периодически даже получается выстреливать, как в прошлом сезоне, когда в упорной борьбе с Осасуной, по дополнительным показателям при равенстве очков, добыли восьмое место.

Это отправило в еврокубки - испанцы выступают в Лиге конференций. Там начали отлично, в августе пройдя в квалификации Неман, а на этой неделе обыграли 2:0 и Шкендию-79. Но в Примере 3:1 с Жироной, еще в первом туре, остается единственной победой. После этого только дважды оформляли ничьи.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках у клубов по одной победе.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех в Сан-Себстьяне принимающей стороны. Но и хозяева арены, и их гости откровенно не блещут. Ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов(коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
5 октября 2025 -
19:30
Райо Вальекано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
