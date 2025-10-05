Красная карточка и сорванная серия. Атлетико не удержал победу над Сельтой

В воскресенье, 5 октября, мадридский «Атлетико» приехал в гости к «Сельте» в восьмом туре Ла Лиги.

Мадридский клуб после разгромной победы над «Реалом» в национальной лиге рассчитывал добыть максимум очков в игре с «Сельтой», однако все сложилось совсем иначе.

«Матрасники» вышли вперед уже на 6-й минуте, но к перерыву гости остались без центрального защитника.

Играя в меньшинстве, «Атлетико» не сумел удержать свои ворота на замке и пропустил от «Сельты». В итоге матч завершился вничью – 1:1.

Благодаря этому матчу прервалась серия мадридского клуба из трех побед подряд.

Ла Лига. 8-й тур, 5 октября

«Сельта» – «Атлетико» Мадрид – 1:1

Голы: Аспас, 68 – Старфельт, 6 (автогол)

Удаление: Лангле, 40

«Реал» Сосьедад – «Райо Вальекано» – 0:1

Гол: Пача, 84

«Эспаньол» – «Бетис» – 1:2

Голы: Лосано, 15 – Кучо, 54, Эззальзули, 63

«Алавес» – «Эльче» – 3:1

Голы: Висенте, 76 (пен.) , Мартинес, 81, Бойе, 90+5 – Силва, 90+3

Удаление: Аффенгрубер, 79