Красная карточка и сорванная серия. Атлетико не удержал победу над Сельтой
Мадридцы обошлись лишь ничьей – 1:1
В воскресенье, 5 октября, мадридский «Атлетико» приехал в гости к «Сельте» в восьмом туре Ла Лиги.
Мадридский клуб после разгромной победы над «Реалом» в национальной лиге рассчитывал добыть максимум очков в игре с «Сельтой», однако все сложилось совсем иначе.
«Матрасники» вышли вперед уже на 6-й минуте, но к перерыву гости остались без центрального защитника.
Играя в меньшинстве, «Атлетико» не сумел удержать свои ворота на замке и пропустил от «Сельты». В итоге матч завершился вничью – 1:1.
Благодаря этому матчу прервалась серия мадридского клуба из трех побед подряд.
Ла Лига. 8-й тур, 5 октября
«Сельта» – «Атлетико» Мадрид – 1:1
Голы: Аспас, 68 – Старфельт, 6 (автогол)
Удаление: Лангле, 40
«Реал» Сосьедад – «Райо Вальекано» – 0:1
Гол: Пача, 84
«Эспаньол» – «Бетис» – 1:2
Голы: Лосано, 15 – Кучо, 54, Эззальзули, 63
«Алавес» – «Эльче» – 3:1
Голы: Висенте, 76 (пен.) , Мартинес, 81, Бойе, 90+5 – Силва, 90+3
Удаление: Аффенгрубер, 79
События матча
