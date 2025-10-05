Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Алавес
05.10.2025 15:00 – 24 0 : 0
Эльче
Испания
05 октября 2025, 14:24 | Обновлено 05 октября 2025, 14:25
Алавес – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 октября в 15:00 по Киеву

Алавес – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября на Мендисоросса пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Эльче.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда ничем особенным не отличается, но все же, по крайней мере, сумела достаточно уверенно закрепиться в Ла Лиге. Начиная с 2016-го года только на один сезон, 2022/2023, она покидала этот уровень. Но и то сразу же вернулась из Сегунды, и больше неудачи не повторяла. Так, в прошлом розыгрыше получилось собрать 42 очка - этого хватило, чтобы закончить на пятнадцатой позиции, причем та же сумма баллов была и у Хетафе, что стал тринадцатым.

С другой стороны, Леганес вылетел с 40, так что в новой темпораде желательно было пополнять копилку, не мешкая. И стартовали подопечные Эдуардо Коудета хорошо, успев в пяти первых турах выиграть дважды и набрать семь очков. Но потом были поражения от Севильи и даже, в крайнем поединке, Мальорки, при 1:1 с Хетафе в Мадриде - важно сейчас, перед паузой, показать хороший футбол и, главное, добиться результата.

Эльче

Клуб балансирует между дивизионами испанского футбола. Он даже в 2017-м падал в третью лигу, но сразу выбрался, более того, в 2020-м уже поднимался в Примеру, где задержался на три сезона. После нового падения было только одиннадцатое место в Сегунде в 2024-м году. Но тогда же, летом, тренерский пост занял Эдер Сарабия. И с ним получилось забраться в новой темпораде на второе место!

Новичок очень резво стартовал в Ла Лиге. При тяжелом расписании, он пока ни разу не проиграл. Даже с Бетисом и Атлетико были ничьи, а Леванте, Овьедо и Сельту в прошлом туре даже получалось обыгрывать.

Статистика личных встреч

В семи последних очных официальных поединках у сторон поровну, по три, победы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, хозяев арены. Но у новичка вряд ли полностью исчерпан весь кураж - верим, что он сможет тут добиться как минимум ничьей, так что ставим на гости не проиграют (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Алавес
5 октября 2025 -
15:00
Эльче
Эльче не проиграет 1.64
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
