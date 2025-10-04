Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
04.10.2025 19:30 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 октября 2025, 13:23 | Обновлено 04 октября 2025, 13:24
48
0

Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 октября и начнется в 19:30 по Киеву

04 октября 2025, 13:23 | Обновлено 04 октября 2025, 13:24
48
0
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября на Сан-Мамес пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Атлетик встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда более чем успешно играла в последнее время при Вальверде. С момента, когда он вернулся в Бильбао, прошло три с хвостиком года. Первый сезон на этом отрезке Эрнесто потратил на перестройку игры. Но потом выиграл Копу дель Рей и, прошлой весной, четвертое место в Примере - параллельно вылетев только в полуфинале Лиги Европы.

Нынешний сезон начинался оптимистично: Нико Уильямс, главная звезда, не просто не ушел, но подписал долгосрочный контракт. А все три первых поединка, в августе, были выиграны. Но после паузы на игры сборных на внутренней арене брали максимум ничья, и то с Жироной. Возвращение в Лигу чемпионов принесло 2:0 с Арсеналом. На этой неделе с дортмундской Боруссией и вовсе были разгромные 1Ж4.

Мальорка

Клуб в последнее время сумел прекратить постоянные вылеты в Сегунду. Более того, в 2024-м году даже получилось дойти до финала кубка - еще при Агирре. А в прошлой темпораде, уже при Аррасате, были попытки побороться за место в зоне еврокубков. Но в итоге с 48 очками тогда финишировали на десятой позиции.

Новый сезон начинался для представителей популярного курортного острова тяжело - при паре ничьих, с Сельтой и Атлетико, остальным противникам проигрывали. Это пытались объяснить сложным календарем на старте, но ведь после 1:1 с мадридским грандом уступили Реалу Сосьедад. Крайне важным был долгожданный успех в прошлом туре, когда за счет единственного гола Асано в конце первого тайма обыграли дома Алавес.

Статистика личных встреч

В шести из семи последних очных поединков фиксировали ничью. Еще раз все-таки победили баски, да и в кубке они в прошлом году в итоге оказались сильнее, взяв трофей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что наконец-то у подопечных Вальверде все получится. Ставим на их домашнюю победу (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
4 октября 2025 -
19:30
Мальорка
Победа Атлетика 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«У нас есть отличный кипер». Алонсо рассказал, когда Лунин сыграет за Реал
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик Бильбао Мальорка Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Футбол | 04 октября 2025, 07:39 9
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»

Тренер раскритиковал Владимира Бражко

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03 октября 2025, 15:14 14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда
Футбол | 04.10.2025, 14:15
Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда
Реал, Барселона, Арсенал и Ман Сити ведут борьбу за 16-летнего вундеркинда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 3
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем