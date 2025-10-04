Атлетик Бильбао

4 октября на Сан-Мамес пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Атлетик встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда более чем успешно играла в последнее время при Вальверде. С момента, когда он вернулся в Бильбао, прошло три с хвостиком года. Первый сезон на этом отрезке Эрнесто потратил на перестройку игры. Но потом выиграл Копу дель Рей и, прошлой весной, четвертое место в Примере - параллельно вылетев только в полуфинале Лиги Европы.

Нынешний сезон начинался оптимистично: Нико Уильямс, главная звезда, не просто не ушел, но подписал долгосрочный контракт. А все три первых поединка, в августе, были выиграны. Но после паузы на игры сборных на внутренней арене брали максимум ничья, и то с Жироной. Возвращение в Лигу чемпионов принесло 2:0 с Арсеналом. На этой неделе с дортмундской Боруссией и вовсе были разгромные 1Ж4.

Мальорка

Клуб в последнее время сумел прекратить постоянные вылеты в Сегунду. Более того, в 2024-м году даже получилось дойти до финала кубка - еще при Агирре. А в прошлой темпораде, уже при Аррасате, были попытки побороться за место в зоне еврокубков. Но в итоге с 48 очками тогда финишировали на десятой позиции.

Новый сезон начинался для представителей популярного курортного острова тяжело - при паре ничьих, с Сельтой и Атлетико, остальным противникам проигрывали. Это пытались объяснить сложным календарем на старте, но ведь после 1:1 с мадридским грандом уступили Реалу Сосьедад. Крайне важным был долгожданный успех в прошлом туре, когда за счет единственного гола Асано в конце первого тайма обыграли дома Алавес.

Статистика личных встреч

В шести из семи последних очных поединков фиксировали ничью. Еще раз все-таки победили баски, да и в кубке они в прошлом году в итоге оказались сильнее, взяв трофей.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что наконец-то у подопечных Вальверде все получится. Ставим на их домашнюю победу (коэффициент - 1,6).