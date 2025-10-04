Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
04.10.2025 19:30 – FT 2 : 1
Мальорка
Испания
04 октября 2025, 21:47 | Обновлено 04 октября 2025, 22:03
С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико

Подопечные Эрнесто Вальверде справились с «Мальоркой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик Бильбао

В субботу 4 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Мальоркой».

Встречу принимал стадион «Сан Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Подопечные Эрнесто Вальверде сумели вырвать победу в концовке матча благодаря голу от Рего. На 77-й минуте защитник гостей Саму Коста отличился невероятным голом, пробив практически от боковой линии за шиворот Унаи Симону.

«Атлетик» с 15 баллами поднялся на 5-е место таблицы, обойдя «Атлетико». «Мальорка» с 5 баллами осталась последней.

Ла Лига. 8-й тур

Атлетик Бильбао – Мальорка – 2:1

Голы: Иньяки Уильямс, 9, Рего, 82 – СамуКоста, 77

Фото матча:

