С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико

В субботу 4 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Мальоркой».

Встречу принимал стадион «Сан Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Подопечные Эрнесто Вальверде сумели вырвать победу в концовке матча благодаря голу от Рего. На 77-й минуте защитник гостей Саму Коста отличился невероятным голом, пробив практически от боковой линии за шиворот Унаи Симону.

«Атлетик» с 15 баллами поднялся на 5-е место таблицы, обойдя «Атлетико». «Мальорка» с 5 баллами осталась последней.

Ла Лига. 8-й тур

Атлетик Бильбао – Мальорка – 2:1

Голы: Иньяки Уильямс, 9, Рего, 82 – СамуКоста, 77

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.