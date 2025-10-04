С невероятным голом. Атлетик добыл победу в Ла Лиге и обошел Атлетико
Подопечные Эрнесто Вальверде справились с «Мальоркой»
В субботу 4 октября, состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и «Мальоркой».
Встречу принимал стадион «Сан Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Подопечные Эрнесто Вальверде сумели вырвать победу в концовке матча благодаря голу от Рего. На 77-й минуте защитник гостей Саму Коста отличился невероятным голом, пробив практически от боковой линии за шиворот Унаи Симону.
«Атлетик» с 15 баллами поднялся на 5-е место таблицы, обойдя «Атлетико». «Мальорка» с 5 баллами осталась последней.
Ла Лига. 8-й тур
Атлетик Бильбао – Мальорка – 2:1
Голы: Иньяки Уильямс, 9, Рего, 82 – СамуКоста, 77
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил победу над Полтавой
Александр выделил экс-игроков «бело-синих»