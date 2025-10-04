4 октября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Овьедо встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Овьедо

Команда в 2001-м году вылетела из Ла Лиги. Через пару лет она оказалась в четвертом дивизионе и с перспективой банкротства. Буквально в последний момент получилось найти инвесторов, но те, казалось, стабилизировали ситуацию на уровне Сегунды, где держались с 2015-го года. В позапрошлом сезоне попытались подняться, но тогда уступили в плей-офф. Но в следующей попытке получилось выиграть стыковые поединки.

Новичок не так чтобы безболезненно освоился на давно подзабытом уровне, но как минимум смотрится там не безнадежно. Да, долго успех с кризисным Реалом Сосьедад был единственным исключением на фоне поражений. Но в крайнем туре удалось оформить выездные 2:1 на поле Валенсии. Это при том, что из-за погодных условий встречу переносили на сутки и провели только во вторник вечером.

Леванте

Клуб достаточно часто играл в Ла Лиге раньше. Очередным таким отрезком были 2017-2022. Повторить пиковый успех не получилось, в еврокубки не вернулись, но все же показали несколько раз неплохие результаты, впрочем, в итоге все равно упали на предпоследнюю позицию. Но, проведя три года в Сегунды, выиграли ее и вернулись вполне триумфально прошлой весной в Примере.

Там, конечно, подопечные Хулиана Калеро ведут борьбу за выживание, непростую, пусть и не безнадежную. Больше половины матчей, четыре из семи, проиграны. А победа пока что только одна, пусть и со счетом 4:0, но над кризисной Жироной.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках с этим противником Овьедо чередовал ничьи на выезде с победами на собственной арене. В том числе в апреле закончили на этой же арене со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно закономерно рассматривают Велько Пауновича и его подопечных как фаворита, пусть и не безоговорочного. Тут ставим на то, что они выиграют, но применив нулевую фору (коэффициент - 1,78).