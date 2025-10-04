Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
04.10.2025 15:00 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 октября 2025, 12:14 | Обновлено 04 октября 2025, 12:18
35
0

Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 октября и начнется в 15:00 по Киеву

04 октября 2025, 12:14 | Обновлено 04 октября 2025, 12:18
35
0
Овьедо – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Овьедо встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в 2001-м году вылетела из Ла Лиги. Через пару лет она оказалась в четвертом дивизионе и с перспективой банкротства. Буквально в последний момент получилось найти инвесторов, но те, казалось, стабилизировали ситуацию на уровне Сегунды, где держались с 2015-го года. В позапрошлом сезоне попытались подняться, но тогда уступили в плей-офф. Но в следующей попытке получилось выиграть стыковые поединки.

Новичок не так чтобы безболезненно освоился на давно подзабытом уровне, но как минимум смотрится там не безнадежно. Да, долго успех с кризисным Реалом Сосьедад был единственным исключением на фоне поражений. Но в крайнем туре удалось оформить выездные 2:1 на поле Валенсии. Это при том, что из-за погодных условий встречу переносили на сутки и провели только во вторник вечером.

Леванте

Клуб достаточно часто играл в Ла Лиге раньше. Очередным таким отрезком были 2017-2022. Повторить пиковый успех не получилось, в еврокубки не вернулись, но все же показали несколько раз неплохие результаты, впрочем, в итоге все равно упали на предпоследнюю позицию. Но, проведя три года в Сегунды, выиграли ее и вернулись вполне триумфально прошлой весной в Примере.

Там, конечно, подопечные Хулиана Калеро ведут борьбу за выживание, непростую, пусть и не безнадежную. Больше половины матчей, четыре из семи, проиграны. А победа пока что только одна, пусть и со счетом 4:0, но над кризисной Жироной.

Статистика личных встреч

В последних четырех очных поединках с этим противником Овьедо чередовал ничьи на выезде с победами на собственной арене. В том числе в апреле закончили на этой же арене со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно закономерно рассматривают Велько Пауновича и его подопечных как фаворита, пусть и не безоговорочного. Тут ставим на то, что они выиграют, но применив нулевую фору (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
4 октября 2025 -
15:00
Леванте
Фора Овьедо (0) 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетик – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Помогли Коноплянка и Зозуля. Украинский вратарь перебрался в Испанию
Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо Леванте чемпионат Испании по футболу Ла Лига - betking Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03 октября 2025, 15:14 14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо

Бывший нападающий столичного клуба считает, что Шовковский не справляется со своими обязанностями

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Футбол | 04.10.2025, 10:23
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Бокс | 04.10.2025, 00:58
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Футбол | 04.10.2025, 12:34
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Известный тренер: «Младшие Гусев и Шевченко – точно не пассажиры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем