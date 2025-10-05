5 октября на Балаидос пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Сельта встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда после нескольких очень тяжелых лет, в 2024/2025 наконец-то порадовала своих болельщиков. Хиральдес, пришедший по ходу предыдущего сезона и для начала выигравший очередной раунд борьбы за выживание, добился со своими подопечными резкого прогресса. Весной те с 55 очками закончили на седьмой позиции в Примере.

Такой результат обеспечил долгожданное возвращение в Лигу Европы. Там начинали с поражения в Штутгарте от одноименного соперника. Но на этой неделе уверенно, 3:1, обыграли на этом же поле ПАОК. При этом, правда, на внутренней арене пока что так и не дождались первой победы. После 0:2 в стартовом туре, с Хетафе, была полоса ничьих, причем с идентичным счетом, все пять раз заканчивая строго 1:1. А с Эльче в прошлом туре проиграли 1:2.

Атлетико

Клуб в прошлом сезоне вернулся на привычное третье место - до этого он уступал позицию Жироне. В 2024/2025 новых сенсаций испанский футбол уже не подарил, но точно Диего Симеоне не был доволен результатом. Ведь летом позапрошлого года было потрачено по-настоящему крупные суммы на новичков, но ощутимого эффекта это не принесло.

Новая темпорада начиналась просто плохо. Уже в первом туре безвольно проиграли Эспаньолу, да и потом были ничьи, и только Вильярреал обыграли. А Ливерпулю в Лиге чемпионов уступили, пропустив решающий мяч на 90+ минуте. И только в последнее время наконец-то прибавили, сначала выиграв 3:2 у Райо Вальекано, а потом забивали по пять голов дерби Реалу и Айнтрахт Франкфурт в еврокубки.

Статистика личных встреч

Мадридский гранд выигрывал семь раз кряду. Но в феврале ограничились дома 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в Виго наконец-то дождутся успеха, очень невовремя их сильный соперник набрал форму. Ставим на то, что подопечные Диего Симеоне сумеют продлить свою серию побед и в этом туре (коэффициент - 1,79).