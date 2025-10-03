Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Осасуна
03.10.2025 22:00 - : -
Хетафе
Испания
03 октября 2025, 14:54 |
Осасуна – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

Осасуна – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
3 октября на Эль-Садар пройдет матч 8-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда из Памплоны довольно неожиданно даже для самой себя в последнее время чуть ли не в борца за еврокубки превратилась. Точнее, с Аррасате пару лет назад даже дебютировала в Лиге конференций, правда, неудачно. А с Морено в 2024/2025 набрали те же 52 очка, что и Райо Вальекано. Но все-таки тот стал восьмым и отправился в Лигу конференций.

Летом на тренерском посту снова было обновление - переманили из Мирандеса Лиски. Сейчас четко заметна зависимость клуба от фактора поля. На своей арене он выиграл оба первых поединка, а Эльче отыгрался на 90+ минуте. Но на выезде не вышло ни разу зацепиться за хотя бы ничью. Хотя, конечно, там и соперники были действительно сильными: начинали и вовсе с Реалом в Мадриде, после чего успели также проиграть Эспаньолу, Вильярреалу и Бетису.

Хетафе

Клуб тоже поиграл в еврокубках, причем с этим же наставником. Но сейчас Бордалас пока что очень далек от того, чтобы снова сыграть в Лиге Европы. Все, что может себе точно записать в актив Пепе после возвращения в мадридский пригород - это избегание полноценной борьбы за выживание - так, весной получилось выйти на отметку в 42 очка, что позволило даже по дополнительным показателям стать тринадцатым в итоговой таблице.

Достаточно стабильно команда из столицы проходит новый сезон. Да, старт был удачным, выиграли трижды в четырех первых поединках. Но потом даже дома ограничились ничьими 1:1 с Алавесом и Леванте. А в Барселоне с одноименным грандом и вовсе получили разгромные 0:3.

Статистика личных встреч

В десяти последних очных поединках у Хетафе было шесть побед при всего одном поражении. В прошлом сезоне этот клуб взял четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы принимающей команды, что хороша именно в своих стенах. Ставим на такой результат, но применяя фору 0 (коэффициент - 1,6).

Звезда Реала: «Мне действительно грустно. Я отдал клубу всю свою душу»
