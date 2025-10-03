ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й

Осасуна переиграла Хетафе в матче-открытии восьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Эль Садар в городе Памплона и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Решающий гол был забит на 90-й минуте – победу Осасуне принес Алехандро Катена.

В таблице чемпионата Испании Осасуна идет на 11-м месте с 10 очками. У Хетафе 11 пунктов и восьмая позиция.

Ла Лига 2025/26. 8-й тур, 3 октября

Осасуна – Хетафе – 2:1

Голы: Бретонес, 45+3, Катена, 90 – Майораль, 23

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

