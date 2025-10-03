Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й
Чемпионат Испании
Осасуна
03.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Хетафе
Испания
ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й

Осасуна вырвала победу у Хетафе на домашнем стадионе в Памплоне, 2:1

ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й
Getty Images/Global Images Ukraine

Осасуна переиграла Хетафе в матче-открытии восьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Эль Садар в городе Памплона и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Решающий гол был забит на 90-й минуте – победу Осасуне принес Алехандро Катена.

Видеообзор матча ожидается... Видео голов уже можно посмотреть в Telegram-канале Ла Ліга 24/7.

В таблице чемпионата Испании Осасуна идет на 11-м месте с 10 очками. У Хетафе 11 пунктов и восьмая позиция.

Ла Лига 2025/26. 8-й тур, 3 октября

Осасуна – Хетафе – 2:1

Голы: Бретонес, 45+3, Катена, 90 – Майораль, 23

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Катена (Осасуна), асcист Рубен Гарсия.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Абель Бретонес (Осасуна), асcист Виктор Муньос.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе), асcист Луис Милья.
Осасуна Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Борха Майораль
