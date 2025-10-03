ВИДЕО. Стартовый матч 8-го тура Ла Лиги обернулся драмой с голом на 90-й
Осасуна вырвала победу у Хетафе на домашнем стадионе в Памплоне, 2:1
Осасуна переиграла Хетафе в матче-открытии восьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Эль Садар в городе Памплона и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Решающий гол был забит на 90-й минуте – победу Осасуне принес Алехандро Катена.
Видеообзор матча ожидается... Видео голов уже можно посмотреть в Telegram-канале Ла Ліга 24/7.
В таблице чемпионата Испании Осасуна идет на 11-м месте с 10 очками. У Хетафе 11 пунктов и восьмая позиция.
Ла Лига 2025/26. 8-й тур, 3 октября
Осасуна – Хетафе – 2:1
Голы: Бретонес, 45+3, Катена, 90 – Майораль, 23
Видеообзор матча
События матча
