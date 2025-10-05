5 октября на RCDE Арена пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда уже начала поневоле привыкать ко своему статусу лифта. Она постоянно падала назад в Сегунду, правда, сразу же возвращаясь. В очередной раз повышение произошло при нынешнем наставнике, Маноло Гонсалесе - причем только с четвертого места, через плей-офф. Но зато потом новичок смог набрать в Ла Лиге 42 очка и даже, по дополнительным показателям, стал четырнадцатым.

Второй год на более высоком уровне часто складывается тяжело для клубов, что поднимаются из Сегунды. Но не в этом случае - наоборот, в первом же туре было оформлено волевые 2:1 с Атлетико, а после четырех матчей было десять очков. Но к октябрю форму заметно потеряли. Поражение Реалу было ожидаемым, но после него ограничились только ничьими с Валенсией и даже Жироной, не забив сопернику с самого дна таблицы.

Бетис

Клуб в целом при Пеллегрини держится достаточно неплохо. Но прошлый сезон все равно выделялся - круче было разве что завоевание кубка Испании. В этот раз обошлось без трофея, но в Примере получилось подняться на шестое место, при этом дойдя до финала Лиги конференций. В решающем матче, правда, там разгромно уступили Челси.

Сейчас испанцы выступают в более статусной Лиге Европы. Начали с 2:2 против Ноттингем Форест в Севилье, а в этот четверг уверенно, 2:0, победили Лудогорец на выезде. Прибавляет команда и в Примере, и как не отметить возвращение в ее состав Антони. Если в первых пяти турах была одна победа и шесть очков, то в крайних матчах последовательно победили Реал Сосьедад и Осасуну.

Статистика личных встреч

В семи последних очных поединках у Бетиса было одно поражение и пять побед. В том числе он выиграл уже трижды кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как равную. Но с учетом последних туров и истории противостояний, ставим на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,98).