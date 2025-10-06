ВИДЕО. Экс-президент Эспаньола оказался в центре драки после игры с Бетисом

В воскресенье, 5 октября, «Эспаньол» в рамках 8-го тура Ла Лиги уступил «Бетису» со счетом 1:2.

На протяжении всего матча на поле кипели страсти. Напряжение сохранялось до финального свистка, а самым эмоциональным моментом стал назначенный пенальти в ворота гостей на 90+13-й минуте. Однако капитан хозяев Хави Пуадо не смог его реализовать.

После этого эмоции начали зашкаливать не только на поле, но и за его пределами. В частности, из-за провокационных жестов вратаря «Бетиса» и бывшего игрока «Эспаньола» Пау Лопеса. Кроме того, пенальти был назначен в спорном эпизоде за фол Валентина Гомеса на Кабрере – момент, который «зелёно-белые» сочли несправедливым.

А в понедельник в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как Жоан Колле, бывший президент «Эспаньола», участвует в стычке в VIP-зоне стадиона RCDE сразу после финального свистка.

Как сообщает Mundo Deportivo, несколько фанатов андалузского клуба провоцировали местных болельщиков, и перепалка переросла в драку, в которую вмешался и Колле. Отмечается, что он якобы пытался успокоить участников конфликта, но в итоге сам оказался втянут в него.

После 8 туров Ла Лиги «Эспаньол» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков, а «Бетис» благодаря этой победе поднялся на 4-ю строчку с 15 баллами.

Голы: Лосано, 15 – Кучо, 54, Эззальзули, 63