Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.10.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 октября 2025, 17:10 |
292
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 октября и начнется в 22:00 по Киеву

04 октября 2025, 17:10 |
292
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Коллаж Sport.ua

4 октября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Реал Мадрид встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда пол года назад меняла наставника. В этом весь Флорентино Перес: в 2024-м он чуть ли не буквально на руках носил Анчелотти, выигравшего кучу трофеев, в том числе Примеру и Лигу чемпионов. Но когда в новом розыгрыше в первой уступили Барселоне (как и во всех испанских турнирах), а в еврокубке вылетели от лондонского Арсенала, Карлетто ушли - разве что оформив это как решение итальянца потренировать сборную Бразилии.

Новый наставник, Хаби Алонсо, пока оставляет противоречивое впечатление. Его подопечные в основном выигрывают, пусть даже, особенно в Лиге чемпионов, уж очень им в нужные моменты везет с судейскими решения по поводу пенальти. Но против топ-соперников пока были неудачи: летом с клубного чемпионата мира испанцев выбил ПСЖ, в прошлом туре вроде бы кризисный Атлетико выиграл дерби 5:2.

Вильярреал

Клуб после международных успехов при Эмери (победа в Лиге Европы, полуфинал Лиги чемпионов) пережили провал в 2023/2024, покинув вообще зону еврокубков. Но уже по ходу той темпорады на тренерский пост вернулся Марселино. И его работа конвертировалась в выход на пятое место в следующей Примере, причем набрали наравне очков с Атлетиком и дружно добыли право вернуться в Лигу чемпионов.

В стартовом туре там испанцы проявили себя неудачно, уступив Тоттенхэму из-за автогола своего вратаря. В среду, принимая Ювентус, потратили немало сил, но вырвали хотя бы ничью 2:2. Несмотря на эту нагрузку, в Примере при этом команда стартовала прилично, выиграв уже пять раз и взяв шестнадцать очков - лучше промежуточные показатели только у пары главных грандов.

Статистика личных встреч

В целом, Вильярреал довольно часто создает проблемы столичному гранду. Но в прошлом сезоне он проиграл в обоих очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев явным фаворитом. Но у них есть слабости в обороне - стоит подумать о варианте с оба забьют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 октября 2025 -
22:00
Вильярреал
Обе забьют 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Владислав Ванат забил второй гол за Жирону
Жирона – Валенсия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Прогнозы на 7-й тур АПЛ 2025/26
Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Футбол | 04 октября 2025, 10:23 6
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы

В матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1

Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Футзал | 03 октября 2025, 19:42 7
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Футбол | 04.10.2025, 16:35
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Новая звезда? Юный украинец попал в заявку на матч Байер – Унион
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Бокс | 04.10.2025, 00:58
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 57
Бокс
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 36
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 119
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем