4 октября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Реал Мадрид встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда пол года назад меняла наставника. В этом весь Флорентино Перес: в 2024-м он чуть ли не буквально на руках носил Анчелотти, выигравшего кучу трофеев, в том числе Примеру и Лигу чемпионов. Но когда в новом розыгрыше в первой уступили Барселоне (как и во всех испанских турнирах), а в еврокубке вылетели от лондонского Арсенала, Карлетто ушли - разве что оформив это как решение итальянца потренировать сборную Бразилии.

Новый наставник, Хаби Алонсо, пока оставляет противоречивое впечатление. Его подопечные в основном выигрывают, пусть даже, особенно в Лиге чемпионов, уж очень им в нужные моменты везет с судейскими решения по поводу пенальти. Но против топ-соперников пока были неудачи: летом с клубного чемпионата мира испанцев выбил ПСЖ, в прошлом туре вроде бы кризисный Атлетико выиграл дерби 5:2.

Вильярреал

Клуб после международных успехов при Эмери (победа в Лиге Европы, полуфинал Лиги чемпионов) пережили провал в 2023/2024, покинув вообще зону еврокубков. Но уже по ходу той темпорады на тренерский пост вернулся Марселино. И его работа конвертировалась в выход на пятое место в следующей Примере, причем набрали наравне очков с Атлетиком и дружно добыли право вернуться в Лигу чемпионов.

В стартовом туре там испанцы проявили себя неудачно, уступив Тоттенхэму из-за автогола своего вратаря. В среду, принимая Ювентус, потратили немало сил, но вырвали хотя бы ничью 2:2. Несмотря на эту нагрузку, в Примере при этом команда стартовала прилично, выиграв уже пять раз и взяв шестнадцать очков - лучше промежуточные показатели только у пары главных грандов.

Статистика личных встреч

В целом, Вильярреал довольно часто создает проблемы столичному гранду. Но в прошлом сезоне он проиграл в обоих очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев явным фаворитом. Но у них есть слабости в обороне - стоит подумать о варианте с оба забьют (коэффициент - 1,6).