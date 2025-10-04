Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.10.2025 22:00 – FT 3 : 1
Вильярреал
Испания
04 октября 2025, 23:58 | Обновлено 05 октября 2025, 00:02
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место

Мадридцы на «Бернабеу» одолели «Вильярреал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Вильярреал

В субботу, 4 октября, прошел матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержали хозяева – 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет во встрече Винисиус Жуниор, который забил в начале второго тайма с ассиста Килиана Мбаппе. На 69-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Гости отыграли один гол усилиями Жоржа Микаутадзе.

Все вопросы о победителе матча снял Килиан Мбаппе, отличившийся на 81-й минуте. Француз забил в седьмом матче подряд.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел очередной матч в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа.

«Реал» после этой победы набрал 21 очко и вернул первую строчку Ла Лиги. У «Барселоны» на два очка меньше, но есть игра в запасе. «Вильярреал» остался третьим с 16 очками.

Ла Лига. 8-й тур, 4 октября.

Реал – Вильярреал – 3:1
Голы: Винисиус, 47, 69 (п), Мбаппе, 81 – Микаутадзе, 73.

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен, Милитао, Чуамени, Себальос (Камавинга 64), Винисиус Жуниор, Мастантуоно, Гюлер (Беллингем 64), Мбаппе.

Вильярреал: Тенас, Кардона, Моуринью, Марин, Вейга, Гуэй, Бьюкенен (Пепе 46), Партей, Комесанья, Молейро (Микаутадзе 46), Олувасейи.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

NATS
Все как всегда, по схеме судейского корпуса Ла- лиги
-пенальти в ворота соперника реала
-удаление соперника реала
-и вишенка на торте (это новинка) - главный судья родом из Мадрида.
А так вообще все честно, как всегда
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉Просто кайфовый вечер! Победа Жироны, Челси над ливером и второго по величию(после Шахты) мадридского Реала! 😊
