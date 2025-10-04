Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Мадридцы на «Бернабеу» одолели «Вильярреал»
В субботу, 4 октября, прошел матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержали хозяева – 3:1.
Открыл счет во встрече Винисиус Жуниор, который забил в начале второго тайма с ассиста Килиана Мбаппе. На 69-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Гости отыграли один гол усилиями Жоржа Микаутадзе.
Все вопросы о победителе матча снял Килиан Мбаппе, отличившийся на 81-й минуте. Француз забил в седьмом матче подряд.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел очередной матч в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа.
«Реал» после этой победы набрал 21 очко и вернул первую строчку Ла Лиги. У «Барселоны» на два очка меньше, но есть игра в запасе. «Вильярреал» остался третьим с 16 очками.
Ла Лига. 8-й тур, 4 октября.
Реал – Вильярреал – 3:1
Голы: Винисиус, 47, 69 (п), Мбаппе, 81 – Микаутадзе, 73.
Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен, Милитао, Чуамени, Себальос (Камавинга 64), Винисиус Жуниор, Мастантуоно, Гюлер (Беллингем 64), Мбаппе.
Вильярреал: Тенас, Кардона, Моуринью, Марин, Вейга, Гуэй, Бьюкенен (Пепе 46), Партей, Комесанья, Молейро (Микаутадзе 46), Олувасейи.
