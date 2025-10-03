Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.10.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:02
57
0

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 4 октября в 22:00 по Киеву

03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:02
57
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 4 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Telegram Sport.ua
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Вильярреал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
