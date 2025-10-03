04.10.2025 22:00 - : -
Испания03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:02
57
0
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 4 октября в 22:00 по Киеву
03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:02
57
0
В субботу, 4 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Telegram Sport.uaСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 10:13 8
Итальянская «Рома» потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы
Футбол | 03 октября 2025, 08:25 14
Бриф предупредил Артема Кравца
Футбол | 03.10.2025, 16:59
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Футбол | 02.10.2025, 18:23
Комментарии 0
Популярные новости
Футзал
02.10.2025, 13:43 3
02.10.2025, 06:23 3
02.10.2025, 21:43 137
01.10.2025, 22:01 2
02.10.2025, 08:23 1
01.10.2025, 22:46 3
02.10.2025, 21:44 26