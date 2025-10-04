Реал Мадрид

4 октября в 22:00 по киевскому времени проходил матч 8-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом».

Встречу принимал стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все 4 гола в матче были забиты во второй 45-минутке: зрители увидели дубль Винисиуса, а также голы Мбаппе и Микауиадзе. С 77-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Моуриньо.

«Реал» с 21 баллом возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, у «Барселоны» 19 очков и на 1 матч меньше. «Вильярреал» с 1 очками остался на 3-м месте.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин провел матч на скамье запасных.

Ла Лига. 8-й тур

Реал – Вильярреал – 3:1

Голы: Винисиус, 47, 67 (пенальти), Мбаппе, 81 – Микаутадзе, 73

Удаление: Моуриньо, 77

Видео голов и обзор матча: