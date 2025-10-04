Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал – Вильярреал – 3:1. Дубль Винисиуса, гол Мбаппе. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.10.2025 22:00 – FT 3 : 1
Вильярреал
Испания
04 октября 2025, 23:59 | Обновлено 05 октября 2025, 00:47
Реал – Вильярреал – 3:1. Дубль Винисиуса, гол Мбаппе. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

4 октября в 22:00 по киевскому времени проходил матч 8-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом».

Встречу принимал стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все 4 гола в матче были забиты во второй 45-минутке: зрители увидели дубль Винисиуса, а также голы Мбаппе и Микауиадзе. С 77-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Моуриньо.

«Реал» с 21 баллом возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, у «Барселоны» 19 очков и на 1 матч меньше. «Вильярреал» с 1 очками остался на 3-м месте.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин провел матч на скамье запасных.

Ла Лига. 8-й тур

Реал – Вильярреал – 3:1

Голы: Винисиус, 47, 67 (пенальти), Мбаппе, 81 – Микаутадзе, 73

Удаление: Моуриньо, 77

Видео голов и обзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Браим Диас.
77’
Сантьяго Моуриньо (Вильярреал) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Вильярреал), асcист Папе Гуйе.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Килиан Мбаппе.
ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
ФОТО. Винисиус обратился к фанам Реала прямо с поля. Вот что сказал
Реал победил Вильярреал в Мадриде и сместил Барселону на второе место
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал видео голов и обзор Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Жорж Микаутадзе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
