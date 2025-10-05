Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал матч восьмого тура Ла Лиги, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели «Вильярреал»:

«Нам пришлось потрудиться, чтобы одержать победу. В первом тайме нам немного не хватало скорости в пасах, но когда мы занимали нужные позиции, мы создавали моменты. Это была серьезная и важная победа для всех. Теперь мы двигаемся дальше».

«В первом тайме мы играли не очень слаженно, но в перерыве я сказал им, что мы многое делаем хорошо и что, если мы теряем мяч, они готовы к контратаке. Нам немного не хватало динамизма против очень хорошо организованной команды, какой является команда Марселино, и именно поэтому они заслуживают того места, которое занимают».

Винисиус

«Он провел очень хороший матч и сыграл решающую роль, не только благодаря первому голу, но и благодаря несоответствию, которое мы получали благодаря ему. Мне нравится, когда я вижу, как он улыбается и наслаждается игрой. Он был близок к тому, чтобы забить хет-трик и завершить свою игру».

«Я рад за него и за команду, потому что нам нужны все, и мы хотели закончить этот цикл на высокой ноте с сегодняшней победой. Он также провел отличный матч против «Леванте». Он очень важный игрок для команды и клуба благодаря своей способности создавать несоответствия, тому, что он генерирует, и трудностям, которые он создает для соперника».

Беллингем

«Когда он вернется, после двух недель тренировок, он будет становиться лучше с каждым днем и будет важен для октябрьской фазы. Теперь у нас есть время, потому что мы потеряли большую часть предсезонной подготовки. У нас впереди напряженный график с «Хетафе», «Ювентусом», «Барселоной»...».

Пенальтисты

«Они так решили, но Килиан по-прежнему является исполнителем пенальти. У него хорошая статистика».

Мбаппе и Мастантуоно поедут в сборную, несмотря на травмы?

«Мы не можем сказать, что они не поедут в сборные. Их состояние будет оцениваться там, и мы надеемся, что оно не ухудшится. У них незначительные травмы, и я не могу сказать ничего больше».

Игра Вальверде на позиции правого защитника

«Очень хороший матч. Он всегда готов играть там, где он нужен, и провел отличную игру в обороне и в атаке. Действительно хорошая игра, он очень помог команде. Мы все видели, как он играл, и он провел отличный матч. В связи с нашими потребностями он играл там, и он всегда очень щедр по отношению к команде. У него отличное отношение, и он любит чувствовать себя полезным. Это то, что нам нужно, и он никогда не жаловался на это».

Гнев «Вильярреала» на судью

«Если Марселино не затронул эту тему, то и мы не будем».