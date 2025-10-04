Жирона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

4 октября на Монтиливи пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Жирона

Команда долго играет под руководством Мичела, и, конечно, он вписал себя в ее историю. Именно он возглавлял ее тогда, когда получилось взять сенсационное третье место. Но тот триумф был практически перечеркнут провалами следующего футбольного везде, от Лиги чемпионов и до кубка страны. Но все же в Примере тогда остались, на одно очко опередив Леганес в споре за спасительное семнадцатое место. И специалист тогда сохранил пост.

Сейчас же картина проста: без победы в субботу тренер сменится. Что логично: даже усилив состав, в том числе приобретя Ваната, что успел забить, клуб проиграл четыре раза и ни разу не победил. Хотя при желании можно найти симптомы определенного прогресса: все три ничьи пришлись на четыре крайних тура Ла Лиги. В прошлую пятницу были 0:0 с хорошо стартовавшим Эспаньолом.

Валенсия

Клуб давно сменил борьбу в еврокубках на балансирование на грани вылета в Сегунду. Неоднократно выполняли хотя бы задачу не понизиться за счет тренерских рокировок. Вот и прошлой зимой пришел таким же образом на пост и Карлос Корберан. И с ним получилось наладить игру, за счет чего удалось оторваться от опасной зоны.

Старт новой темпорады получился достаточно неплохим, по скромным нынешним меркам. Получилось даже выиграть дома у Хетафе и даже Атлетика, да и в других матчах были ничьи. Явно хотели побольше очков набрать и в прошлом туре, с Овьедо на Месталье. Но, возможно, сказался вынужденный перенос встречи, ведь в итоге, даже быстро открыв счет, и вовсе безвольно проиграли из-за проваленной концовки с парой пропущенных.

Статистика личных встреч

У Жироны было три победы кряду. Но в прошлом сезоне взял одно очко в двух очных поединках против этого противника.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на шансах хозяев наконец-то выиграть. Но от этой пары сложно ждать успеха - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).