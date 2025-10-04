Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Чемпионат Испании
Жирона
04.10.2025 17:15 – FT 2 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 октября 2025, 19:19 | Обновлено 04 октября 2025, 19:22
1242
4

Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию

Каталонцы оформили минимальную победу со счетом 2:1

04 октября 2025, 19:19 | Обновлено 04 октября 2025, 19:22
1242
4 Comments
Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 4 октября, состоялся матч «Жирона» – «Валенсия» в восьмом туре испанской Ла Лиги.

Команды встретились в Жироне на арене «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Владислав Ванат, который провел на поле всего 69 минут. Другие представители Украины, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, не попали в заявку на игру.

Первый тайм оказался максимально позитивным для футбольных болельщиков из Украины. Ванат мощным ударом в девятку открыл счет в матче и отметился вторым голом за «Жирону».

«Валенсия» ответила забитым мячом во втором тайме, однако «Жирона» уже через пару минут вновь вышла вперед.

На 80-й минуте судья удалил игрока «Жироны», однако этот фактор не испугал каталонцев, команда устояла и удержала победный счет в матче – 2:1.

Ла Лига. 8-й тур. 4 октября

«Жирона» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Ванат, 18, Мартинес, 63 – Лопес, 57

Удаление: Мартин, 80

Фотогалерея матча:

По теме:
Жирона – Валенсия – 2:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Денис ПОПОВ: «Это была ключевая единица. Нет качественной замены»
ФОТО. Внимательно следил. Цыганкова заметили на трибунах матча Жироны
Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Валенсия Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04 октября 2025, 17:36 13
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону

Украинец открыл счет в матче с «Валенсией»

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04 октября 2025, 05:00 0
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»

«Железный Майк» – о Дэвиде Бенавидесе

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора
Футбол | 04.10.2025, 19:01
Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора
Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA.
Дуже важлива перемога для  Віті і Влада , а також для Мічила для якого був останній шанс 
Ответить
+3
sania
Влад на рівні. Забив і міг забити ще. Здається вже є порозуміння з командою, на нього грають.Можна побажати лише удачі!
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Наконец-то. Поздравляем Жирону🎉👏
Хороший уик-енд  Теперь жду завтра победы ДК над М, и Шахты над лнз. 😊
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Незважаючи на те, що за ним псіхушка плаче, я вважаю що цей чувак більш талановитий форвард ніж дерево-довбик.
Якби його ще вчасно в Києві на Фрунзе в Павловці пролікували так взагалі було б супер. Він був би більш холоднокровний і сконцентрований і це допомогло б йому показувати ще більш результативну гру. 
Ответить
0
Популярные новости
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 13
Футбол
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем