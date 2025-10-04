Шедевральный гол Ваната. Жирона в меньшинстве обыграла Валенсию

В субботу, 4 октября, состоялся матч «Жирона» – «Валенсия» в восьмом туре испанской Ла Лиги.

Команды встретились в Жироне на арене «Эстадио Муниципаль де Монтиливи».

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел украинец Владислав Ванат, который провел на поле всего 69 минут. Другие представители Украины, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, не попали в заявку на игру.

Первый тайм оказался максимально позитивным для футбольных болельщиков из Украины. Ванат мощным ударом в девятку открыл счет в матче и отметился вторым голом за «Жирону».

«Валенсия» ответила забитым мячом во втором тайме, однако «Жирона» уже через пару минут вновь вышла вперед.

На 80-й минуте судья удалил игрока «Жироны», однако этот фактор не испугал каталонцев, команда устояла и удержала победный счет в матче – 2:1.

Ла Лига. 8-й тур. 4 октября

«Жирона» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Ванат, 18, Мартинес, 63 – Лопес, 57

Удаление: Мартин, 80

Фотогалерея матча: