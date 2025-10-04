Беттони рассказал о возможном трудоустройстве в Динамо

Бывший ассистент Зинедина Зидана в мадридском «Реале» Давид Беттони не исключил возможность поработать в киевском «Динамо».

По словам французского специалиста, ему было бы интересно посотрудничать с клубом с такой великой историей.

«Процент вероятности точно не отвечу, но очень важно, чтобы все знали, что вопрос вообще не в деньгах… И мне интересно работать в таком клубе с историей, как «Динамо». Это для меня очень большая честь», – передает слова 53-летнего Беттони ua.trinuna.

Он сказал, что и по сей день следит за результатами киевского клуба, отметив, что последние матчи «Динамо» складываются не очень положительно.

«Из-за отсутствия подготовки команды и многих проблем в определенных элементах в обороне. И игра за игрой идет так, как я предупреждал», – продолжил он.

Он объяснил, что именно в этих аспектах он бы хотел помочь киевской команде, поскольку обладает большим опытом.

После семи туров Украинской Премьер-лиги (УПЛ) киевляне располагаются на втором месте в турнирной таблице, в их активе 15 набранных очков.