  4. Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 13:37 |
2

Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо

Давид Беттони рассказал о своем разговоре с Зинедином и проблемах украинской команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который был ассистентом в королевском клубе, рассказал, что готов работать в структуре киевского «Динамо». Кроме того, французский специалист признался, что обсуждал со своим соотечественником Зинедином Зиданом потенциальное сотрудничество с чемпионами Украины.

– Совещались ли вы с вашим другом Зинедином Зиданом о работе в «Динамо»?

– Конечно. Недавно мы ужинали, и он спросил меня: «Как там ситуация с «Динамо?» Я рассказал. Он был расстроен. Зизу тоже считает, что «Динамо» – это большой клуб, и я мог бы усилить его. Когда я только начал переговоры, он говорил, что это для всех могло бы быть очень интересным сотрудничеством. Он в первую очередь поддержал и сказал, что из всех предложений, которые я получал, это очень солидное и достойное.

– Есть ли еще шанс, что вы вернетесь к этому разговору и окажетесь в «Динамо»?

– Процент вероятности точно не отвечу, но очень важно, чтобы все знали, что вопрос вообще не о деньгах. Потому что готов я слушать, если завтра украинский клуб вернется к разговору. И мне интересно работать в таком клубе с историей как «Динамо». Это для меня очень большая честь.

Я до сих пор слежу за результатами «Динамо». Видел, что последние игры складываются неудачно. И они матч за матчем проходят именно так, как я говорил. Из-за отсутствия подготовки команды и многих проблем в определенных элементах в обороне. И игра за игрой идет так, как я предупреждал.

Вот в этом я хотел донести свой опыт и помочь команде. Первое, что было понятно, – команда плохо подготовлена ​​физически. Да, это может объясняться частыми переездами, играми, постоянно дорога. Однако мы в «Реале» тоже играли по 50-60 матчей, иногда ездили на Клубный чемпионат мира, другие континенты, потом возвращались и играли еврокубки, – рассказал Беттони.

Николай Титюк Источник: Трибуна
