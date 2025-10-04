Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер Реала: «Мы обсуждали с Суркисом мое назначение в Динамо»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 12:39 |
Французский специалист Давид Беттони рассказал о своем разговоре с президентом киевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан и Давид Беттони

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал ассистентом Зинедина Зидана, рассказал о своем сотрудничестве с президентом киевского «Динамо»:

– Правда ли, что вы могли работать в «Динамо»?

– Да. Сначала ко мне обратился Виктор Казанский, который является одним из менеджеров клуба. Президент «Динамо» Игорь Суркис пригласил меня в Польшу во время подготовки к игре с «Маккаби». У меня был долгий разговор с главным тренером Александром Шовковским. Клуб рассматривал меня как советника, который предложит план развития клуба – с точки зрения стратегии, тактики и развития молодежи. В последний момент что-то изменилось, они изменили свое мнение, хотя президент был очень активен в переговорах.

– Вы общались с президентом «Динамо». Какую роль он видел для вас в клубе? Это технический директор, менеджер, спортивный директор?

– Мы обсуждали с президентом мое назначение в «Динамо» на позиции технического директора или советника, которую он лично видел в четырех пунктах. Советы первой команде по развитию технического и тактического тренировочного процесса. Второе – как развивать академию, потому что для меня «Динамо» – клуб, который всегда имел хороших своих футболистов. Третье – советы по селекции. У меня есть вес и знакомства, которые могут повлиять на хорошие переходы футболистов. И еще одно – советы по физической подготовке, питанию и лечению.

Была даже идея привозить топ-специалистов из мадридского «Реала». Например, нутрициолог, который бы дал правильные советы. У меня уже есть расписанный проект, который я представил президенту. Мы все обсуждали с Игорем Суркисом, но в последний момент получили, скажем, негативный ответ, – рассказал Беттони.

По теме:
Центральный матч дня в УПЛ приостановлен из-за тревоги
Полесье – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидер Колоса: «Рух действительно был мощнее»
Николай Титюк Источник: Трибуна
8number
Гірше Динамо тільки солітьор в коровʼячій сраці 
Ответить
0
MaximusOne
Давай в Полісся або ЛНЗ, там власники не такі скупі. Або ще Металіст 1925, як варіант.
Ответить
-1
