Стало известно, почему ассистент Зидана встречался с руководством Динамо

Французский специалист Давид Беттони не будет работать в тренерском штабе киевского «Динамо», несмотря на контакты с руководством «бело-синих».

53-летний тренер провел несколько дней в польском Люблине, где помогал чемпионам Украины готовится к матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

27 августа Беттони посетил тренировку «Динамо», а на следующий день присутствовал на поединке против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Подопечные Александра Шовковского одолели соперника с минимальным счетом 1:0, однако вылетели в Лигу конференций из-за поражения в первом поединке (1:3).

По информации источника, Давид консультировал тренерский штаб «бело-синих», анализировал игру «Маккаби» и помогал украинской команде лучше подготовиться к оппоненту.

Однако, после матча Беттони покинул Польшу – его пригласили на несколько дней для обмена опытом, но француз не будет работать в киевском клубе на постоянной основе. Самую большую известность тренер приобрел в мадридском «Реале», где работал ассистентом легендарного Зинедина Зидана.