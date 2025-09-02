Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему ассистент Зидана встречался с руководством Динамо
Лига Европы
Стало известно, почему ассистент Зидана встречался с руководством Динамо

Давид Беттони помогал киевскому клубу готовится к поединку Лиги Европы против «Маккаби»

Стало известно, почему ассистент Зидана встречался с руководством Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Французский специалист Давид Беттони не будет работать в тренерском штабе киевского «Динамо», несмотря на контакты с руководством «бело-синих».

53-летний тренер провел несколько дней в польском Люблине, где помогал чемпионам Украины готовится к матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

27 августа Беттони посетил тренировку «Динамо», а на следующий день присутствовал на поединке против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Подопечные Александра Шовковского одолели соперника с минимальным счетом 1:0, однако вылетели в Лигу конференций из-за поражения в первом поединке (1:3).

По информации источника, Давид консультировал тренерский штаб «бело-синих», анализировал игру «Маккаби» и помогал украинской команде лучше подготовиться к оппоненту.

Однако, после матча Беттони покинул Польшу – его пригласили на несколько дней для обмена опытом, но француз не будет работать в киевском клубе на постоянной основе. Самую большую известность тренер приобрел в мадридском «Реале», где работал ассистентом легендарного Зинедина Зидана.

Лига Европы Динамо Киев Маккаби Тель-Авив
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Джей Гетсбі
З Сашо й консиліум з тренерів-чемпіонів світу не допоможе🤣
Ответить
0
Перець
а толку
Ответить
0
