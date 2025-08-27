Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев

Французский тренер Давид Беттони ведет переговоры о сотрудничестве с киевским «Динамо». Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

53-летний специалист прибыл в польский Люблин, где посетил тренировку «бело-синих» накануне матча квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Беттони намерен посмотреть и сам поединок, который состоится 28 августа.

Если переговоры завершатся успешно, француз станет консультантом киевского клуба, а в перспективе может занять должность главного тренер – если нынешний наставник Александр Шовковский не выполнит поставленных задач в чемпионате и еврокубках.

Беттони во время профессиональной карьеры футболиста играл в чемпионатах Италии и Франции (самый известный клуб – Кан). С 2006 по 2013 год возглавлял молодежную команду «Кана».

С 2014 по 2021 год работал в структуре мадридского «Реала» – был ассистентом второй команды, позже стал помощником легендарного француза Зинедина Зидана, вместе с которым выиграл три Лиги чемпионов. Последним местом работы специалиста был «Африкан» из Туниса, где он работал тренером и покинул команду в июне 2025 года.