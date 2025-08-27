Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 21:03 |
1801
2

Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев

Давид Беттони станет консультантом «бело-синих», потом может занять должность главного тренера

27 августа 2025, 21:03 |
1801
2
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Беттони

Французский тренер Давид Беттони ведет переговоры о сотрудничестве с киевским «Динамо». Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

53-летний специалист прибыл в польский Люблин, где посетил тренировку «бело-синих» накануне матча квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Беттони намерен посмотреть и сам поединок, который состоится 28 августа.

Если переговоры завершатся успешно, француз станет консультантом киевского клуба, а в перспективе может занять должность главного тренер – если нынешний наставник Александр Шовковский не выполнит поставленных задач в чемпионате и еврокубках.

Беттони во время профессиональной карьеры футболиста играл в чемпионатах Италии и Франции (самый известный клуб – Кан). С 2006 по 2013 год возглавлял молодежную команду «Кана».

С 2014 по 2021 год работал в структуре мадридского «Реала» – был ассистентом второй команды, позже стал помощником легендарного француза Зинедина Зидана, вместе с которым выиграл три Лиги чемпионов. Последним местом работы специалиста был «Африкан» из Туниса, где он работал тренером и покинул команду в июне 2025 года.

По теме:
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Текстовая трансляция матча
Лига Европы Динамо Киев Динамо - Маккаби Т-А Маккаби Тель-Авив Александр Шовковский назначение тренера отставка Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Футбол | 27 августа 2025, 07:46 16
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб

«Шахтер» готов продать Кевина

Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27 августа 2025, 11:07 7
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма

Состав житомирского клуба пополнят Владимир Шепелев, Владислав Велетень и Луизао

Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27.08.2025, 00:02
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Футбол | 27.08.2025, 19:53
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 21:05
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей⚒️
Был ассистентом Зидана, будет ассистентом СаШо
Ответить
0
DK2025
Очередной выброс бурбасятины. Аккурат перед матчем с Маккаби. Как всегда,
Ответить
0
Популярные новости
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 10
Футбол
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 32
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем