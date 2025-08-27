Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

28 августа, в плей-офф квалификации Лиги Европы, свой ответный матч проведут Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд сильно огорчает в этой еврокубковой кампании, команда смогла пройти на старте квалификации Лиги чемпионов только мальтийский Хамрун, обыграв соперника дважды со счетом 3:0. Динамовцы были фаворитами в противостоянии с кипрским Пафосом, но проиграли оба матча – 0:1 дома и 0:2 на выезде. Поражение не было случайным, соперник был лучше, а в ответной игре могли пропустить на порядок больше, при этом ничего не создали впереди.

Только в УПЛ пока все хорошо, команда единоличный лидер, выиграв три матча из трех. Уже активно обсуждается увольнение главного тренера, Александра Шовковского есть слухи и о внутренних конфликтах. В таком состоянии Динамо будет невероятно сложно отыграть два мяча. Конечно, хочется играть в Лиге Европы, хотя при таком уровне футбола клубу сейчас больше подойдет Лига конференций.

Маккаби Тель-Авив

Израильский клуб тоже пробовал свое счастье в квалификации Лиги чемпионов, но проиграл тому же Пафосу – 1:1 в гостях и 0:1, проиграли во многом из-за удаления вратаря в ответном матче. Далее был Хамрун в квалификации Лиги Европы, здесь выиграли оба матча – 2:1 в гостях и 3:1 дома.

На внутренней арене чемпионат еще не начался, успели проиграть только битву за национальный суперкубок, а также выиграть один кубковый матч. Маккаби тоже вынужден, в целях безопасности, проводить домашние еврокубковые встречи на нейтральных полях. Команда опытная, так что должна сохранить одержанную фору.

Личные встречи

Первую встречу команды провели на нейтральном поле, Маккаби удачно начал, забив уже на 12-й минуте. Киевляне смогли отыграться еще в первом тайме. Вторая половина началась с удаления Вивчаренко за грубый фол. Израильский клуб в большинстве дожал соперника, одержав победу со счетом 3:1.

Прогноз

Украинский клуб считается небольшим фаворитом перед ответной игрой, но ставить на киевлян опасно и не обосновано.

Жду сложного матча, в котором Динамо будет тяжело отыграть два мяча. Перспективной здесь считаю ставку на обмен голами за 1,71.