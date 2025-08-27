Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Динамо Киев
28.08.2025 21:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET.

28 августа, в плей-офф квалификации Лиги Европы, свой ответный матч проведут Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд сильно огорчает в этой еврокубковой кампании, команда смогла пройти на старте квалификации Лиги чемпионов только мальтийский Хамрун, обыграв соперника дважды со счетом 3:0. Динамовцы были фаворитами в противостоянии с кипрским Пафосом, но проиграли оба матча – 0:1 дома и 0:2 на выезде. Поражение не было случайным, соперник был лучше, а в ответной игре могли пропустить на порядок больше, при этом ничего не создали впереди.

Только в УПЛ пока все хорошо, команда единоличный лидер, выиграв три матча из трех. Уже активно обсуждается увольнение главного тренера, Александра Шовковского есть слухи и о внутренних конфликтах. В таком состоянии Динамо будет невероятно сложно отыграть два мяча. Конечно, хочется играть в Лиге Европы, хотя при таком уровне футбола клубу сейчас больше подойдет Лига конференций.

Маккаби Тель-Авив

Израильский клуб тоже пробовал свое счастье в квалификации Лиги чемпионов, но проиграл тому же Пафосу – 1:1 в гостях и 0:1, проиграли во многом из-за удаления вратаря в ответном матче. Далее был Хамрун в квалификации Лиги Европы, здесь выиграли оба матча – 2:1 в гостях и 3:1 дома.

На внутренней арене чемпионат еще не начался, успели проиграть только битву за национальный суперкубок, а также выиграть один кубковый матч. Маккаби тоже вынужден, в целях безопасности, проводить домашние еврокубковые встречи на нейтральных полях. Команда опытная, так что должна сохранить одержанную фору.

Личные встречи

Первую встречу команды провели на нейтральном поле, Маккаби удачно начал, забив уже на 12-й минуте. Киевляне смогли отыграться еще в первом тайме. Вторая половина началась с удаления Вивчаренко за грубый фол. Израильский клуб в большинстве дожал соперника, одержав победу со счетом 3:1.

Прогноз

Украинский клуб считается небольшим фаворитом перед ответной игрой, но ставить на киевлян опасно и не обосновано.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 2,09, ничья – 3,71, победа Маккаби – 3,23.

Жду сложного матча, в котором Динамо будет тяжело отыграть два мяча. Перспективной здесь считаю ставку на обмен голами за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
28 августа 2025 -
21:00
Маккаби Тель-Авив
Обе забьют 1.71
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Микола Унгурян
Однозначно що киянам перемоги, але віриться з трудом, тим більше що зможуть відіграти 3 м'ячі, але м'яч круглий - то вперед
Burevestnik
можливо ДК і виграє, але треба перемога з різницею +3 голи,
а це вже під сумнівом...
Khafre
покер Ваната, кліншит Нещерета і ми в групі ЛЄ!!!
Олег Мандрівник
Експерти GGBET дають такий прогноз на цю зустріч: перемога Динамо – 2,09, нічия – 3,71, перемога Маккабі – 3,23
.
Я не такой оптимист  🥺
