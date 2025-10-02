Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко
Другие новости
02 октября 2025, 06:00 |
469
0

Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко

Главные новости за 1 октября на Sport.ua

02 октября 2025, 06:00 |
469
0
Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 октября.

1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

2А. Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Гонсалу Рамуш вырвал победу на последних минутах

2В. Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов
Клуб из Азербайджана победил «Копенгаген»

3. Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Эрик Дайер сравнял счет для хозяев поля с пенальти на 90-й минуте

4. Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ
Канониры переиграли греческую команду 2:0 во втором туре, точку поставил Букайо Сака

5А. Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Защитник английского «Ноттингема» травмировался и пропустит матчи в отборе на ЧМ-2026

5В. Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном
Есть надежда, что Виктор Цыганков успеет восстановиться

6. Один из лучших. Украинский футболист из АПЛ претендует на награду
Егор Ярмолюк может стать игроком месяца в «Брентфорде»

7А. С голом в концовке. Украина U-19 сыграла с Италией на чемпионате Европы
Украинские футзалисты добыли победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира

7В. Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футзалу

8А. Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Марта уступила Джессике Пегуле в четвертом раунде тысячника в Китае

8В. Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
Марта проиграла Пегуле и покинула тысячник, Джессика далее встретится с Наварро

9. Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Янник переиграл Лернера Тьена в решающем поединке пятисотника в Китае

10А. Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика
Фабио Уордли планирует одолеть Джозефа Паркера и провести бой с представителем Украины

10В. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира в Мексике
Соперником Арнольда Хегая станет обладатель титула WBO Рафаэль Эспиноса

По теме:
Ничья на ЧМ U-20 с Панамой, Бенфика уступила Челси, Коваленко на Кипре
Поражение Украины U-19 в футзале, успех Костюк, уверенная победа Полесья
Довбик наконец забил, Шахтер разбил Рух, футзальный разгром от Украины U-19
главные новости
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций
Футбол | 02 октября 2025, 05:03 0
Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций
Арда Туран рассказал о потерях Шахтера накануне матча Лиги конференций

Главный тренер «горняков» сообщил, что некоторые игроки не смогут выйти на поле из-за травм

Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Бокс | 01 октября 2025, 06:55 0
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»

Легенда выделил Теренса Кроуфорда

Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01.10.2025, 06:05
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 4
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 12
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 4
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем