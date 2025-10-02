Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 октября.

1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

2А. Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне

Гонсалу Рамуш вырвал победу на последних минутах

2В. Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов

Клуб из Азербайджана победил «Копенгаген»

3. Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако

Эрик Дайер сравнял счет для хозяев поля с пенальти на 90-й минуте

4. Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ

Канониры переиграли греческую команду 2:0 во втором туре, точку поставил Букайо Сака

5А. Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина

Защитник английского «Ноттингема» травмировался и пропустит матчи в отборе на ЧМ-2026

5В. Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном

Есть надежда, что Виктор Цыганков успеет восстановиться

6. Один из лучших. Украинский футболист из АПЛ претендует на награду

Егор Ярмолюк может стать игроком месяца в «Брентфорде»

7А. С голом в концовке. Украина U-19 сыграла с Италией на чемпионате Европы

Украинские футзалисты добыли победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира

7В. Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?

Завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футзалу

8А. Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине

Марта уступила Джессике Пегуле в четвертом раунде тысячника в Китае

8В. Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине

Марта проиграла Пегуле и покинула тысячник, Джессика далее встретится с Наварро

9. Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине

Янник переиграл Лернера Тьена в решающем поединке пятисотника в Китае

10А. Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика

Фабио Уордли планирует одолеть Джозефа Паркера и провести бой с представителем Украины

10В. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира в Мексике

Соперником Арнольда Хегая станет обладатель титула WBO Рафаэль Эспиноса