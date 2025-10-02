Победа ПСЖ и Забарного, сенсация от Карабаха и Кащука, травма Зинченко
Главные новости за 1 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 октября.
1. Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА
2А. Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Гонсалу Рамуш вырвал победу на последних минутах
2В. Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов
Клуб из Азербайджана победил «Копенгаген»
3. Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Эрик Дайер сравнял счет для хозяев поля с пенальти на 90-й минуте
4. Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ
Канониры переиграли греческую команду 2:0 во втором туре, точку поставил Букайо Сака
5А. Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Защитник английского «Ноттингема» травмировался и пропустит матчи в отборе на ЧМ-2026
5В. Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном
Есть надежда, что Виктор Цыганков успеет восстановиться
6. Один из лучших. Украинский футболист из АПЛ претендует на награду
Егор Ярмолюк может стать игроком месяца в «Брентфорде»
7А. С голом в концовке. Украина U-19 сыграла с Италией на чемпионате Европы
Украинские футзалисты добыли победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира
7В. Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Завершился групповой этап юниорского чемпионата Европы по футзалу
8А. Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Марта уступила Джессике Пегуле в четвертом раунде тысячника в Китае
8В. Без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Пекине
Марта проиграла Пегуле и покинула тысячник, Джессика далее встретится с Наварро
9. Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Янник переиграл Лернера Тьена в решающем поединке пятисотника в Китае
10А. Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика
Фабио Уордли планирует одолеть Джозефа Паркера и провести бой с представителем Украины
10В. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира в Мексике
Соперником Арнольда Хегая станет обладатель титула WBO Рафаэль Эспиноса
