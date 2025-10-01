Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Чемпионат мира
01 октября 2025, 11:49 | Обновлено 01 октября 2025, 11:53
Защитник английского «Ноттингема» травмировался и пропустит матчи в отборе на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.

28-летний футболист получил травму во время матча Премьер-лиги против «Сандерленда», который состоялся 27 сентября и завершился поражением подопечных Постекоглу – 0:1. После углубленного медосмотра оказалось, что украинец доигрывал эту встречу с повреждением.

По этой причине Зинченко пропустит матчи «Ноттингема» против «Мидтьюлланда» в Лиге Европы, с «Ньюкаслом» в чемпионате, а также не сможет выйти на поле в ближайших поединках «сине-желтых».

Подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют против Исландии на выезде, а 13 октября на номинально домашнем стадионе встретятся с Азербайджаном. После двух сыгранных туров сборная Украины набрала один балл и занимает третье место в квартете D.

В нынешнем сезоне Зинченко провел четыре матча во всех турнирах за «Ноттингем», где он выступает на правах аренды. Контракт украинского футболиста принадлежит лондонскому «Арсеналу».

Комментарии 2
fly
Таке відчуття що всі зливаються щоб не позоритися в вирішальних матчах. Ще залишилось травмуватися Довбіку і Судакову і в Ісландію можна не їхати.
DK2025
Очень хорошо! На одну старую деревяшку меньше будет.
