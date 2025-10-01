Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Защитник английского «Ноттингема» травмировался и пропустит матчи в отборе на ЧМ-2026
Защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.
28-летний футболист получил травму во время матча Премьер-лиги против «Сандерленда», который состоялся 27 сентября и завершился поражением подопечных Постекоглу – 0:1. После углубленного медосмотра оказалось, что украинец доигрывал эту встречу с повреждением.
По этой причине Зинченко пропустит матчи «Ноттингема» против «Мидтьюлланда» в Лиге Европы, с «Ньюкаслом» в чемпионате, а также не сможет выйти на поле в ближайших поединках «сине-желтых».
Подопечные Сергея Реброва 10 октября сыграют против Исландии на выезде, а 13 октября на номинально домашнем стадионе встретятся с Азербайджаном. После двух сыгранных туров сборная Украины набрала один балл и занимает третье место в квартете D.
В нынешнем сезоне Зинченко провел четыре матча во всех турнирах за «Ноттингем», где он выступает на правах аренды. Контракт украинского футболиста принадлежит лондонскому «Арсеналу».
