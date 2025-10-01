Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине
Янник переиграл Лернера Тьена в решающем поединке пятисотника в Китае
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) стал чемпионом хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.
В финале итальянец в двух сетах разгромил представителя США Лернера Тьена (АТР 52) за 1 час и 14 минут.
ATP 500 Пекин. Хард. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Лернер Тьен (США) – 6:2, 6:2
Янник провел первое очное противостояние против Лернера.
Синнер завоевал 21-й трофей в карьере, третий в сезоне и шестой на пятисотниках. Также итальянец стад двухкратным чемпионом Пекине – в 2023 году он взял титул, а в 2024 проиграл в финале Карлосу Алькарасу.
Помимо Тьена, Янник в Пекине также прошел Марина Чилича, Теренса Атмана, Фабиана Марожана и Алекса де Минаура.
Следующим турниром Синнера будет Мастерс в Шанхае. Во втором круге он поборется против Даниэля Альтмайера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда украинского футболиста подбирает версию, как допинг попал в его кровь
Врачи посоветовали Карлосу не перенапрягаться из-за проблем с лодыжкой