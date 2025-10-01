Разгром в финале. Синнер завоевал трофей на турнире ATP 500 в Пекине

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) стал чемпионом хардового турнира ATP 500 в Пекине, Китай.

В финале итальянец в двух сетах разгромил представителя США Лернера Тьена (АТР 52) за 1 час и 14 минут.

ATP 500 Пекин. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Лернер Тьен (США) – 6:2, 6:2

Янник провел первое очное противостояние против Лернера.

Синнер завоевал 21-й трофей в карьере, третий в сезоне и шестой на пятисотниках. Также итальянец стад двухкратным чемпионом Пекине – в 2023 году он взял титул, а в 2024 проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

Помимо Тьена, Янник в Пекине также прошел Марина Чилича, Теренса Атмана, Фабиана Марожана и Алекса де Минаура.

Следующим турниром Синнера будет Мастерс в Шанхае. Во втором круге он поборется против Даниэля Альтмайера.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine