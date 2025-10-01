Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В четвертом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Марта провела пятое очное противостояние против Пегулы и проиграла четвертый поедингок американке. В 2025 году Костюк уступила Джессике в 1/8 финала тысячника в Майами.

Марта не сумела выйти в свой пятый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000. Костюк в Пекине успела переиграть Эллу Зайдель и Александру Саснович.

Пегула в четвертьфинале Пекина поборется против своей соотечественницы Эммы Наварро, которая сенсационно выбила Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine

