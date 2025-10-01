Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине

Марта уступила Джессике Пегуле в четвертом раунде тысячника в Китае

01 октября 2025, 19:22 | Обновлено 01 октября 2025, 19:38
1349
15 Comments
Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В четвертом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Марта провела пятое очное противостояние против Пегулы и проиграла четвертый поедингок американке. В 2025 году Костюк уступила Джессике в 1/8 финала тысячника в Майами.

Марта не сумела выйти в свой пятый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000. Костюк в Пекине успела переиграть Эллу Зайдель и Александру Саснович.

Пегула в четвертьфинале Пекина поборется против своей соотечественницы Эммы Наварро, которая сенсационно выбила Игу Свентек.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Таки перенервувала Марта, через що й повернулася стара хвороба провалів на ключових м`ячах. Але з Мартою так завжди - то в жар, то в холод. Або можете вважати, що я її зурочив)) Так чи інакше, збився з рахунку, скільки геймів Марта сьогодні програла, маючи на них перевагу в два-три очки. Ну а потрійний сетбол в девятому геймі другого сету і три подарунки суперниці, не кажучи вже про дванадцять програних пойнтів поспіль - в цьому вся Марта.
В тих епізодах, коли її відпускало - грала і ефектно, і ефективно. Мало хто може зрівнятися з Мартою за красою тенісу, коли вона грає без зайвих думок. На жаль, епізоди залишились лише епізодами, не вплинувши на загальну картину. От і вийшов, як під копірку, повтор сюжету гри з Муховою на ЮСО.
Ответить
+5
u6464u
Марта не справляється зі своїми  емоціями, виглядить не наче  обіжене маленьке дитя, коли ти вже станеш дорослою, в мене була надія і при рахунку 4-0 , що Марті до снаги переламати хід поєдинку.
Ответить
+4
Neptun
Програвати гейм на своїй подачі після 40:0 п'ять разів поспіль заЇ_ _ _ив в сітку другим ударом після непоганої подачі, може тільки Марта.
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Можливо треба було б програти в 2 сеті, щоб потім так віддати 3, і турнірна сітка була схильною, нема Іги і кацапок в верхній частині
Ответить
+2
Santk86
Марта в своем репертуаре, так героически вытянуть второй сет и так провалить 3, одни ошибки и плохая подача предрешили судьбу игры, Сколько она на своей подачи выигрывала 40:0 и 40:15 и практически всегда она упускала преимущество, таким уровнем тенниса можно только обыграть теннисистку Тор 50, а не с Тор 10.
Ответить
+2
Vitaly Kozak
Шкода, що Еліна завершила сезон. З топами WTA тільки у неї були шанси вигравати матчі. Марта все ще молода й перспективна. Про Даяну не згадуватимемо.
Ответить
+1
kollekciy
Звичайно, краще б була Радукану. На неї Марті легше було б налаштуватися на повну. А, так Марта частково таки перегоріла, тому по грі, то дуже добре грала, то провалювалася.
До речі, якщо б  Марта взяла сет таки 6:3, третій сет повинен був бути явно довшим. А, так Марта всю останню вдачу та велику частину настрою витратила на тайбрейк.
 
Ответить
0
aleks8-48
Як можна виграти, коли половина ударів потрапляють у сітку.
Ответить
0
Олександр Науменко
Як на мене, дуже слабка гра від обох.
Ответить
0
Олег Мандрівник
А что у неё на ноге? 
Ответить
0
C.Пеклов
Немає стабільності в грі Марти.При чому і на подачі й на прийомі!Здається все,знайшла свою гру й тут йде незрозумілий провал.І тільки нервовою неврівноваженістю я можу пояснити таку гру при 5-3,40-0.Поки будуть такі гойдалки перемог на великих турнірах годі чекати.Побажаю Марті нарешті опанувати себе й успіхів в наступних матчах!
Ответить
0
Viktor Shuper
поки не візьметься за клепку, жодного прогресу не буде. по потенціалу це тенісистка стабільно топ-10. але мізків нема, як і в Даяни, обоє рябоє
Ответить
0
Vlad Holl
Видно наші красуні не збираються подарувати нам якийсь "тисячник" , або хоча б "п'ятисотник". Не получається , не виходить. 
Третій сет краще б не грала .
Ответить
0
mevast
Прикро. Марта допомогла обіграти себе. А була надія. Проте не вистачило пігулок від Пегулки.
Ответить
0
Dimonchik
Марта - психічно хвора, їй на стаціонар потрібно
Ответить
-9
