Костюк проиграла седьмой ракетке в 1/8 финала большого турнира в Пекине
Марта уступила Джессике Пегуле в четвертом раунде тысячника в Китае
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В четвертом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от седьмой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [23] – Джессика Пегула (США) [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6
Марта провела пятое очное противостояние против Пегулы и проиграла четвертый поедингок американке. В 2025 году Костюк уступила Джессике в 1/8 финала тысячника в Майами.
Марта не сумела выйти в свой пятый четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000. Костюк в Пекине успела переиграть Эллу Зайдель и Александру Саснович.
Пегула в четвертьфинале Пекина поборется против своей соотечественницы Эммы Наварро, которая сенсационно выбила Игу Свентек.
В тих епізодах, коли її відпускало - грала і ефектно, і ефективно. Мало хто може зрівнятися з Мартою за красою тенісу, коли вона грає без зайвих думок. На жаль, епізоди залишились лише епізодами, не вплинувши на загальну картину. От і вийшов, як під копірку, повтор сюжету гри з Муховою на ЮСО.
До речі, якщо б Марта взяла сет таки 6:3, третій сет повинен був бути явно довшим. А, так Марта всю останню вдачу та велику частину настрою витратила на тайбрейк.
Третій сет краще б не грала .