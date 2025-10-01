Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном
Испания
01 октября 2025, 23:32
Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном

Есть надежда, что Виктор Цыганков успеет восстановиться

УАФ. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков из-за травмы не играл с 24 августа 2025 года и пропустил матчи сборной Украины с Францией и Азербайджаном

По информации испанских СМИ, украинский вингер может успеть восстановиться к следующим матчам главной команды страны.

Цыганков уже вернулся на поле, но тренируется пока индивидуально и может вскоре присоединиться к общей группе

Украина 10 октября проведет матч против Исландии, а 13-го – с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.

По теме:
Эксперт назвал двух игроков молодежки, являющихся будущим сборной Украины
Тренер команды АПЛ подтвердил травму игрока сборной Украины. Назвал причину
Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела
Виктор Цыганков Жирона травма Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник
Комментарии
