Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном
Есть надежда, что Виктор Цыганков успеет восстановиться
Украинский вингер Виктор Цыганков из-за травмы не играл с 24 августа 2025 года и пропустил матчи сборной Украины с Францией и Азербайджаном
По информации испанских СМИ, украинский вингер может успеть восстановиться к следующим матчам главной команды страны.
Цыганков уже вернулся на поле, но тренируется пока индивидуально и может вскоре присоединиться к общей группе
Украина 10 октября проведет матч против Исландии, а 13-го – с Азербайджаном.
Ранее сообщалось, что защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.
💪 Un dimarts intens pic.twitter.com/Mx3ZC1Sqcz— Girona FC (@GironaFC) September 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец выделил Мухаммеда Али
Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка