Ребров может вызвать лидера, который не играл с Францией и Азербайджаном

Украинский вингер Виктор Цыганков из-за травмы не играл с 24 августа 2025 года и пропустил матчи сборной Украины с Францией и Азербайджаном

По информации испанских СМИ, украинский вингер может успеть восстановиться к следующим матчам главной команды страны.

Цыганков уже вернулся на поле, но тренируется пока индивидуально и может вскоре присоединиться к общей группе

Украина 10 октября проведет матч против Исландии, а 13-го – с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ноттингема» Александр Зинченко не сможет сыграть за сборную Украины в матчах квалификации на чемпионат мира, которые состоятся в октябре.