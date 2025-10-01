Один из лучших. Украинский футболист из АПЛ претендует на награду
Егор Ярмолюк может стать игроком месяца в «Брентфорде»
Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк претендует на награду лучшему футболисту сентября в составе своего клуба.
Кроме 21-летнего украинца, в опросе также участвуют защитник Майкл Кайоде, хавбек Джордан Хендерсон и нападающий Игорь Тиаго.
В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 8 матчей (все начал в стартовом составе) на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей в поединке против «Манчестер Юнайтед» (3:1). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
September's stars 🌟— Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025
Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ⤵️
