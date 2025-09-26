Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 сентября 2025, 21:57 |
Жирона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче седьмого тура испанской Ла Лиги, который начался в 22:00

Жирона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 26 сентября, «Жирона» и «Эспаньол» встретились на стадионе «Монтиливи» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. С первых минут в составе хозяев на поле вышел форвард сборной Украины Владислав Ванат. Его одноклубники Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов в заявку «Жироны» не попали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Мичела неудачно стартовали в новом сезоне и набрали всего два очка за шесть туров, занимая 20-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» разместился на четвертой позиции, в активе команды – 11 пунктов.

Испанская Ла Лига, 7-й тур. 26 сентября

Жирона Эспаньол 0:0 (обновляется)

Видео голов:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Эспаньол Жирона - Эспаньол видео голов и обзор
