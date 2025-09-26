Жирона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче седьмого тура испанской Ла Лиги, который начался в 22:00
В пятницу, 26 сентября, «Жирона» и «Эспаньол» встретились на стадионе «Монтиливи» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. С первых минут в составе хозяев на поле вышел форвард сборной Украины Владислав Ванат. Его одноклубники Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов в заявку «Жироны» не попали.
Подопечные Мичела неудачно стартовали в новом сезоне и набрали всего два очка за шесть туров, занимая 20-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» разместился на четвертой позиции, в активе команды – 11 пунктов.
Испанская Ла Лига, 7-й тур. 26 сентября
Жирона – Эспаньол – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
