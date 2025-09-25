Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема
Лига Европы
25 сентября 2025, 00:40 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:17
Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема

Матч Лиги Европы между «Бетисом» и «Ноттингемом» запомнился интересными статистическими фактами

Getty Images/Global Images Ukraine

Седрик Бакамбу и Игорь Жезус установили рекорды своих команд в матче первого тура Лиги Европы, в котором «Бетис» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» со счетом 2:2.

Матч запомнился интересными статистическими индивидуальными достижениями футболистов.

Седрик Бакамбу, забив гол за «Бетис», стал лучшим бомбардиром клуба в еврокубках – 9 голов. Предыдущее достижение принадлежало Альфонсо (8).

Антони отличился своими 15-м и 16-м голевыми действиями (гол + ассист) за «Бетис» во всех турнирах: 10 голов и 6 результативных передач. В еврокубках в 10 матчах за «Бетис» бразилец имеет уже 9 результативных действий (5 Г + 4 А).

Игорь Жезус стал первым игроком «Ноттингема», который забил два гола в дебютном матче за клуб в еврокубках. Его первый гол в игре стал и первым для «Ноттингема» почти за 30 лет (10 781 день) в европейских турнирах.

Игорь Жезус лишь во второй раз вышел в стартовом составе «Ноттингема». В обоих случаях бразилец забил 2 гола.

Игроки, забившие 2+ гола в первых двух матчах в стартовом составе за клуб АПЛ во всех турнирах

  • 1994 – Гай Уиттингем (Шеффилд Уэнсдей)
  • 1998 – Дион Даблин (Астон Вилла)
  • 2016 – Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
  • 2019 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 2025 – Игорь Жезус (Ноттингем Форест)

Также стоит отметить, что Игорь Жезус стал 6-м игроком в истории английского клуба, который сделал дубль в матче еврокубка.

По теме:
Бетис – Ноттингем – 2:2. Гол + пас Антони, как сыграл Зинченко? Видео голов
Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Бетис Ноттингем Форест Лига Европы Игор Жезус статистика Антони (Матеус дос Сантос) Седрик Бакамбу рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
