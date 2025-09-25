Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема
Матч Лиги Европы между «Бетисом» и «Ноттингемом» запомнился интересными статистическими фактами
Седрик Бакамбу и Игорь Жезус установили рекорды своих команд в матче первого тура Лиги Европы, в котором «Бетис» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» со счетом 2:2.
Матч запомнился интересными статистическими индивидуальными достижениями футболистов.
Седрик Бакамбу, забив гол за «Бетис», стал лучшим бомбардиром клуба в еврокубках – 9 голов. Предыдущее достижение принадлежало Альфонсо (8).
Антони отличился своими 15-м и 16-м голевыми действиями (гол + ассист) за «Бетис» во всех турнирах: 10 голов и 6 результативных передач. В еврокубках в 10 матчах за «Бетис» бразилец имеет уже 9 результативных действий (5 Г + 4 А).
Игорь Жезус стал первым игроком «Ноттингема», который забил два гола в дебютном матче за клуб в еврокубках. Его первый гол в игре стал и первым для «Ноттингема» почти за 30 лет (10 781 день) в европейских турнирах.
Игорь Жезус лишь во второй раз вышел в стартовом составе «Ноттингема». В обоих случаях бразилец забил 2 гола.
Игроки, забившие 2+ гола в первых двух матчах в стартовом составе за клуб АПЛ во всех турнирах
- 1994 – Гай Уиттингем (Шеффилд Уэнсдей)
- 1998 – Дион Даблин (Астон Вилла)
- 2016 – Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед)
- 2019 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 2025 – Игорь Жезус (Ноттингем Форест)
Также стоит отметить, что Игорь Жезус стал 6-м игроком в истории английского клуба, который сделал дубль в матче еврокубка.
2 - Igor Jesus is the first player ever to score twice on his major European competition debut for Nottingham Forest. Bow. pic.twitter.com/lM0c4tpWQZ— OptaJoe (@OptaJoe) September 24, 2025
Igor Jesus scored Nottingham Forest’s first European goal in 30 years…— Premier League (@premierleague) September 24, 2025
And then scored another five minutes later to put them ahead against Real Betis! 🌳🔴 pic.twitter.com/graD8lyLTT
9 - Real Betis' top scorers in major European competitions:— OptaJose (@OptaJose) September 24, 2025
9 - CÉDRIC BAKAMBU 🇨🇩
8 - Alfonso 🇪🇸
6 - Giovani Lo Celso 🇦🇷
Lethal. pic.twitter.com/V9Cxl8kgxn
What a moment ❤️— LiveScore (@livescore) September 24, 2025
Nottingham Forest are back with a bang in Europe 😤💥 pic.twitter.com/CRY1USj9MC
🌲Players to score a brace for Nottingham Forest in European competitions:— playmakerstats (@playmaker_EN) September 24, 2025
🆕 IGOR JESUS
▪️Joe Baker
▪️Garry Birtles
▪️Ian Bowyer x2
▪️Trevor Francis
▪️Steve Hodge#NFFC #UEL pic.twitter.com/dCSAM55lJe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решение вскоре примет президент клуба Николай Лавренко
Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026