Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема

Седрик Бакамбу и Игорь Жезус установили рекорды своих команд в матче первого тура Лиги Европы, в котором «Бетис» дома сыграл вничью с «Ноттингемом» со счетом 2:2.

Матч запомнился интересными статистическими индивидуальными достижениями футболистов.

Седрик Бакамбу, забив гол за «Бетис», стал лучшим бомбардиром клуба в еврокубках – 9 голов. Предыдущее достижение принадлежало Альфонсо (8).

Антони отличился своими 15-м и 16-м голевыми действиями (гол + ассист) за «Бетис» во всех турнирах: 10 голов и 6 результативных передач. В еврокубках в 10 матчах за «Бетис» бразилец имеет уже 9 результативных действий (5 Г + 4 А).

Игорь Жезус стал первым игроком «Ноттингема», который забил два гола в дебютном матче за клуб в еврокубках. Его первый гол в игре стал и первым для «Ноттингема» почти за 30 лет (10 781 день) в европейских турнирах.

Игорь Жезус лишь во второй раз вышел в стартовом составе «Ноттингема». В обоих случаях бразилец забил 2 гола.

Игроки, забившие 2+ гола в первых двух матчах в стартовом составе за клуб АПЛ во всех турнирах

Также стоит отметить, что Игорь Жезус стал 6-м игроком в истории английского клуба, который сделал дубль в матче еврокубка.

9 - Real Betis' top scorers in major European competitions:



9 - CÉDRIC BAKAMBU 🇨🇩

8 - Alfonso 🇪🇸

6 - Giovani Lo Celso 🇦🇷



Lethal. pic.twitter.com/V9Cxl8kgxn