Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бетис – Ноттингем – 2:2. Гол + пас Антони, как сыграл Зинченко? Видео голов
Лига Европы
Бетис
24.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
25 сентября 2025, 00:37 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:52
Бетис – Ноттингем – 2:2. Гол + пас Антони, как сыграл Зинченко? Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги Европы 2025/26

Бетис – Ноттингем – 2:2. Гол + пас Антони, как сыграл Зинченко? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест провели матч первого тура Лиги Европы 2025/26.

Коллективы сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Бакамбу, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Игор Жезус, 18 мин.

ГОЛ! 1:2 Игор Жезус, 23 мин.

ГОЛ! 2:2 Антони, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Марк Рока.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Дуглас Луис.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Морган Гиббс-Уайт.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис), асcист Антони.
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:2. Фоден и Савиньо. Видео голов и обзор
Бакамбу установил рекорд Бетиса, Игорь Жезус – Ноттингема
Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы
Игор Жезус видео голов и обзор Александр Зинченко Ноттингем Форест Бетис Лига Европы Седрик Бакамбу Антони (Матеус дос Сантос)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
