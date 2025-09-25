24 сентября испанский Бетис и английский Ноттингем Форест провели матч первого тура Лиги Европы 2025/26.

Коллективы сыграли на арене Эстадио де-ла-Картуха в Севилье. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 15, Антони, 85 – Игор Жезус, 18, 23

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Бакамбу, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Игор Жезус, 18 мин.

ГОЛ! 1:2 Игор Жезус, 23 мин.

ГОЛ! 2:2 Антони, 85 мин.