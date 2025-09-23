Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Бетис
24.09.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:42
8
0

Бетис – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву

23 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:42
8
0
Бетис – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Реал Бетис

В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Бетис

Новый сезон испанцы начали не слишком уверенно. За 6 матчей Ла Лиги «Бетис» одержал лишь 2 победы (против «Алавеса» и «Сосьедад»), трижды сыграл вничью (в поединках с «Эльче», «Сельтой» и «Леванте») и 1 раз проиграл (против «Атлетика Бильбао»). С 9 очками на счету коллектив занимает 7 место турнирной таблицы чемпионата Испании.

В Лигу Европы 2025/26 «зелено-белые» попали благодаря 6-й строчке в Ла Лиге в прошлом сезоне.

Ноттингем

Ноттингем также не выглядит очень уверенно в первых играх текущего сезона. В Премьер-лиге «Форест» уже проиграл «Арсеналу» и «Вест Гему», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Бернли», а также одержал 1 победу, одержав «Брентфорд» в 1-м туре. С 5 набранными баллами клуб находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Также следует отметить, что у команды Александра Зинченко несколько недель назад появился новый тренер – Анже Постекоглу сменил уволенного ранее Нуну Эшпериту Санту.

В Лиге Европы коллектив выступает благодаря понижению «Кристалл Пелас» в Лигу конференций – именно «Ноттингем» заменил «орлов» во 2-м по силе еврокубке. Свое путешествие в Кубке английской лиги «Форест» начал и закончил на стадии 1/16 финала, проиграв «Свонси» из Чемпионшипа.

Личные встречи

Команды еще никогда не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 5 матчей подряд. За это время команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью.
  • «Ноттингем» пропустил 9 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й худший результат среди всех команд.
  • «Бетис» смог забить в каждом из 6 официальных поединков этого сезона.

Возможные стартовые составы

Бетис: Лопес – Фирпо, Натан, Ортис, Бальерин – Амрабат, Форнальс – Эззальзули, Ло Чельсо, Антони – Кучо.

Ноттингем: Селс – Савона, Мората, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Луиз – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Одой – Вуд

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Бетис
24 сентября 2025 -
22:00
Ноттингем Форест
Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Брага – Фейерноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца – Рома. Текстовая трансляция матча
ПАОК – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Бетис Ноттингем Форест прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 13:32 2
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги

Не только о «Барселоне» и «Реале»

Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23 сентября 2025, 07:08 15
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»

«Шахтер» потерял Алиссона

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Футбол | 23.09.2025, 17:45
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Пицца и гамбургеры после матчей – это не прекратится»
Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 23:23
Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем