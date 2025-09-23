В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Бетис

Новый сезон испанцы начали не слишком уверенно. За 6 матчей Ла Лиги «Бетис» одержал лишь 2 победы (против «Алавеса» и «Сосьедад»), трижды сыграл вничью (в поединках с «Эльче», «Сельтой» и «Леванте») и 1 раз проиграл (против «Атлетика Бильбао»). С 9 очками на счету коллектив занимает 7 место турнирной таблицы чемпионата Испании.

В Лигу Европы 2025/26 «зелено-белые» попали благодаря 6-й строчке в Ла Лиге в прошлом сезоне.

Ноттингем

Ноттингем также не выглядит очень уверенно в первых играх текущего сезона. В Премьер-лиге «Форест» уже проиграл «Арсеналу» и «Вест Гему», сыграл вничью с «Кристалл Пелас» и «Бернли», а также одержал 1 победу, одержав «Брентфорд» в 1-м туре. С 5 набранными баллами клуб находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Также следует отметить, что у команды Александра Зинченко несколько недель назад появился новый тренер – Анже Постекоглу сменил уволенного ранее Нуну Эшпериту Санту.

В Лиге Европы коллектив выступает благодаря понижению «Кристалл Пелас» в Лигу конференций – именно «Ноттингем» заменил «орлов» во 2-м по силе еврокубке. Свое путешествие в Кубке английской лиги «Форест» начал и закончил на стадии 1/16 финала, проиграв «Свонси» из Чемпионшипа.

Личные встречи

Команды еще никогда не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 5 матчей подряд. За это время команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью.

«Ноттингем» пропустил 9 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й худший результат среди всех команд.

«Бетис» смог забить в каждом из 6 официальных поединков этого сезона.

Возможные стартовые составы

Бетис: Лопес – Фирпо, Натан, Ортис, Бальерин – Амрабат, Форнальс – Эззальзули, Ло Чельсо, Антони – Кучо.

Ноттингем: Селс – Савона, Мората, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Луиз – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Одой – Вуд

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.